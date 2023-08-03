В переполненном кафе в Петербурге разгорелся пожар

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В одном из кафе Санкт-Петербурга разгорелся пожар, эвакуированы 35 человек, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по городу.
«В 16.35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, пр. Просвещения, д. 37, к. 1. В 2-этажном здании кафе происходило горение обстановки на втором этаже на площади 30 квадратных метров», - прокомментировали ситуацию представители министерства.
Уже в 17.15 возгорание было полностью ликвидировано, никто не пострадал.
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