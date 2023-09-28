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В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек

МВД: в перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
28 сентября 2023, 00:46
Фото: iStock/A_N

Фото: iStock/A_N

Конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя погибшими, изначально начался между двумя молодыми людьми. Затем к конфликту подключились родственники с обеих сторон, и в итоге в схватке участвовало более 25 человек, сообщили в Telegram-канале МВД Дагестана.

Во время драки один из них извлек пистолет и начал стрелять по участникам конфликта, в ответ на это, другой участник достал автомат и начал стрельбу по толпе. Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову, как сообщили в республиканском МВД.

События развернулись в среду в селе Леваши, и, по данным регионального МВД. В результате перестрелки два человека были убиты, а несколько других получили ранения. Среди погибших находился сотрудник полиции, начальник тылового обеспечения Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента.

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В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке
СК в Дагестане завел уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке
28 сентября 2023, 00:40

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Республике Дагестан начали расследование уголовного дела по поводу гибели двух человек в результате перестрелки, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Инцидент случился в среду в селе Леваши в Дагестане. По информации местного Министерства внутренних дел, два человека погибли, а несколько других получили ранения. Среди погибших оказался сотрудник полиции. Задержаны три участника инцидента.

«Уголовное дело было возбуждено следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по факту обнаружения двух мужчин с огнестрельными ранениями в селе Леваши Левашинского района. Дело возбуждено по частям „а“ и „е“ части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)», — гласит официальное сообщение.
По предварительным данным, перестрелка произошла в результате конфликта между жителями республики.

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В Москве трое агрессивных мигрантов угрожали москвичу на BMW ножом из-за обгона
Mash: На Шоссе Энтузиастов трое мигрантов угрожали москвичу ножом из-за обгона
28 сентября 2023, 00:38

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве на Шоссе Энтузиастов трое неадекватных приезжих угрожали жителю столицы за обгон. В настоящее время их разыскивает полиция, объявлен план «Перехват», пишет Телеграм-канал Mash.
По словам потерпевшего, конфликт начался из-за того, что он на автомобиле BMW перестроился в правый ряд перед белым Hyundai. В Hyundai Solaris находились несколько мужчин с бородой, воспринявшие действия москвича как "дерзость". Они стали догонять BMW и выкрикивать, что не прочь поближе познакомиться с мамой обогнавшего их водителя.

В какой-то момент Hyundai сделал резкий рывок вперёд и затормозил, после чего из автомобиля вышли три человека и с ножами набросились на BMW. Попутно они выкрикивали угрозы и пытались выломать дверь.

Москвичу удалось скрыться от нападавших, в результате происшествия никто не пострадал.

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Челябинец украл радиоактивные отходы и хранил их дома

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#москва
#нож
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В Дагестане ищут мужчину после перестрелки, в которой погиб полицейский
27 сентября 2023, 19:43

Фото: istock / Dzurag

Жителя села Леваши Левашинского района Дагестана Гусенгаджиева Багаудина Магомедовича 1997 года рождения разыскивает полиция за убийство двух человек во время перестрелки.
Среди погибших также был работник правоохранительных органов. Информацию передает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря МВД региона Гаяну Гариеву. 

«Сегодня, примерно в 17:30, в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», — указано в сообщении.
По информации МВД региона, в конфликте участвовало не меньше 20 человек. Участники скрылись на автомобилях без номеров. Правоохранители ищут «Лексус 570» серебристого цвета, «Весту» черного цвета, серебристую «Тойоту» и «Лэндкрузер-200» черного цвета.

Изначально конфликт произошел между двумя людьми, позже к ним присоединились остальные участники. Отмечается, что сотрудник полиции не был причастен ни к одной из сторон конфликта и прибыл на место для выяснения обстоятельств происшествия. 

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#мвд
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#человек
#происшествия
#убийство
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В Москве сгорел новый внедорожник Geely Tugella
27 сентября 2023, 16:42

Фото: istockphoto/trikolor

Внедорожник за 4 млн рублей беспричинно сгорел дотла на парковке московского ТЦ «Колумбус».
Mash пишет, что автомобиль вспыхнул после неожиданного взрыва в двигателе. Машина полностью сгорела.
 
Внедорожник приобрели буквально 2 месяца назад. Владелец намерен потребовать компенсации от производителя. Экспертиза должна показать, что стало причиной неожиданного возгорания и последующего взрыва автомобиля. 

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошло ДТП с участие пяти автомобилей, известно о трех пострадавших. На месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют все причины и обстоятельства ДТП. 

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#пожар
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В Австралии туристка упала с 50-метровой скалы, делая селфи
27 сентября 2023, 16:26

Фото: istockphoto/Angel Caballero

ЧП случилось на мысе Вуламай, остров Филлип в Австралии.
22-летняя иностранка на глазах у друзей сорвалась с края 50-метровой скалы, пишет ABC News. Девушка подошла к самому обрыву, желая сделать селфи для социальных сетей, но не удержалась и упала. Её друзья спустились вниз и ждали приезда экстренных служб вместе с пострадавшей.
 
Туристку госпитализировали с множественными переломами. О её состоянии больше ничего не сказано. 
 
«Дело в том, что в законах физики нет пункта о селфи, а гравитация — это дорога в один конец», — сказал исполняющий обязанности инспектора полиции Дэйв Файф.
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Челябинец украл радиоактивные отходы и хранил их дома
27 сентября 2023, 15:55

Фото: istockphoto/thall

В Челябинской области мужчина украл радиоактивные отходы в виде нержавеющей стали с предприятия.
Мужчину задержали сотрудники УФСБ по региону, пишет URA.RU. Мужчина осуждён на 9 месяцев.

Специалисты выяснили, что металлолом по уровню загрязнения альфа-излучающими радионуклидами можно отнести к радиоактивным отходам категории низкоактивные.

Ранее сообщалось, что в частном доме бывшей главы Подмосковного города Ступино Веры Назаровой нашли нарколабораторию. По информации СМИ, дом, полный запрещенных веществ, расположился в деревне Знаменское городского округа Кашира. Полиция нагрянула на участок с обыском и обнаружила там 5 килограмм готовых наркотиков, 3 из которых оказались мефедроном, около сотни 20-литровых канистр, в большинстве из которых была жидкость для изготовления запрещенных веществ, а также огромное количество оборудования и костюмов химзащиты.

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В Томской области обнаружили 21-летнюю женщину весом в 13 килограмм
В интернате Томской области обнаружили 21-летнюю женщину весом в 13 килограмм
27 сентября 2023, 15:42

Фото: iStock/vadimguzhva

В доме социального обслуживания «Забота» в Томской области обнаружили 21-летнюю постоялицу, которая весит менее 13 килограмм, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Карташова в интервью для vtomske.ru.
По словам омбудсмена, она обнаружила девушку в ходе регулярного визита в интернат. На самом деле, девушка весит даже менее 13 килограмм, это вес лишь указан в ее медицинской карте.

Выяснилось, что постоялицу попала в «Заботу» из детского интерната, в котором прожила всю жизнь. Она ни с кем не разговаривает и не имеет физической возможности подняться с кровати. 

«Диагнозов у нее очень много, в том числе ДЦП, тяжелая умственная отсталость, множественный кариес», - прокомментировала ситуацию Карташова. 

Омбудсмен отметила, что в настоящий момент состояние 13-килограммовой женщины находится под контролем врачей.

Полиция возбудила против «Заботы» уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

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#полиция
#уголовное девушка
#омбудсмен
#инвалиды
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В доме бывшей главы Ступино нашли нарколабораторию и три килограмма мефедрона
27 сентября 2023, 15:26

Фото: iStock/akiyoko

В частном доме бывшей главы Подмосковного города Ступино Веры Назаровой нашли нарколабораторию, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, дом, полный запрещенных веществ, расположился в деревне Знаменское городского округа Кашира. Полиция нагрянула на участок с обыском и обнаружила там 5 килограмм готовых наркотиков, 3 из которых оказались мефедроном, около сотни 20-литровых канистр, в большинстве из которых была жидкость для изготовления запрещенных веществ, а также огромное количество оборудования и костюмов химзащиты.

Выяснилось, что 53-летняя Назарова уже год как сдает свое жилье 23-летнему уроженцу Рязанской области. Против него возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, наказание за подобное преступление может представлять собой пожизненной лишение свободы.

В настоящий момент полиция выясняет, знала ли сама чиновница о незаконном бизнесе, который организовал ее арендатор.

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В Оренбургской области самолёт совершил вынужденную посадку в поле
27 сентября 2023, 15:15

Фото: istockphoto/Robert Buchel

Учебный легкомоторный самолёт из-за неустойчивой работы двигателя пришлось сажать в поле.
Примерно в 13 часов 30 минут легкомоторный самолёт Diamond DA40  вынуждено совершил посадку за пределами аэродрома в поле южнее села Завьяловка (Бугурусланский район). На борту находились пилот и курсант летного училища. Никто не пострадал. Самолет незначительно повредил корпус.
 
Следователи проводят проверку в связи с вынужденной посадкой.

Ранее сообщалось, что после аварийной посадки самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по безопасности полетов. Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива.

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#самолет
#росавиация
#чп
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