В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек

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Конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя погибшими, изначально начался между двумя молодыми людьми. Затем к конфликту подключились родственники с обеих сторон, и в итоге в схватке участвовало более 25 человек, сообщили в Telegram-канале МВД Дагестана.
События развернулись в среду в селе Леваши, и, по данным регионального МВД. В результате перестрелки два человека были убиты, а несколько других получили ранения. Среди погибших находился сотрудник полиции, начальник тылового обеспечения Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента.
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