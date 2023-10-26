В Перми 20 юных циркачей оказались в больнице с кишечной инфекцией

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Кишечная инфекция диагностирована у 22 постояльцев пермской гостиницы.
РЕН ТВ пишет, что у 22 постояльцев гостиницы в Перми обнаружили острую кишечную инфекцию. Среди пострадавших – 21 ребенок, пишет РЕН ТВ. В больницу доставлены 15 человек в состоянии средней тяжести, остальные на амбулаторном лечении.
Минздрав Пермского края сообщает, что на симптомы острого гастроэнтерита жаловались сначала 6 участников конкурса детских любительских цирковых коллективов. Детей осмотрели врачи, их состояние оценивалось как стабильное. После вечернего осмотра 15 человек были госпитализированы с норовирусом. В данный момент контролирующие органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Сообщается, что участники конкурса завтракали и ужинали в гостинице «Профсоюзная», а обеды доставлял субподрядчик. Что именно отравило детей, установит проверка.
В Роспотребнадзоре не подтвердили информацию о числе пострадавших.
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Минздрав Пермского края сообщает, что на симптомы острого гастроэнтерита жаловались сначала 6 участников конкурса детских любительских цирковых коллективов. Детей осмотрели врачи, их состояние оценивалось как стабильное. После вечернего осмотра 15 человек были госпитализированы с норовирусом. В данный момент контролирующие органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Роспотребнадзоре не подтвердили информацию о числе пострадавших.
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Мария Фирсова