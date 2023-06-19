В Перми 3 кафе закрыли на месяц после отравления детей

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Пятеро детей отравились в Перми, после чего три заведения города закрыли на месяц
Три кафе закрыты на месяц после отравления пятерых детей в Перми, передаёт РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор края.
Уточнятся, что туристическая группа, состоящая из 27 детей, приехала в Пермь из Екатеринбурга в конце прошлого месяца. Ребята в разное время ели в нескольких заведениях в центре города. После чего у пяти детей из группы была выявлена острая кишечная инфекция. Из-за этого было начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Отмечается, что в точках питания где ели дети, были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Уточнятся, что туристическая группа, состоящая из 27 детей, приехала в Пермь из Екатеринбурга в конце прошлого месяца. Ребята в разное время ели в нескольких заведениях в центре города. После чего у пяти детей из группы была выявлена острая кишечная инфекция. Из-за этого было начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Отмечается, что в точках питания где ели дети, были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.
Яна Таёжная