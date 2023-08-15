В Перми дети жарили маршмеллоу на Вечном огне

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Несколько детей пожарила зефир маршмеллоу на Вечном огне, который находится у мемориала «Тыл – фронту» в Перми.
«ТК ВЕТТА» сообщает, что в Кировском районе Перми прохожие увидели у Вечного огня двух мальчиков и девочек, жаривших маршмеллоу у Вечного огня. На замечания дети реагировать не стали.
Мемориал «Тыл – фронту» значится в списке объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае на комбинате эвакуировали людей из-за выброса аммиака. В городе Чайковский Пермского края на мясокомбинате произошёл выброс аммиака.
В МЧС подчеркивают, что угрозы местным жителям нет.
В Пермском крае на мясокомбинате эвакуировали людей из-за выброса аммиака
Полуторагодовалый малыш погиб от удара током в спальне родителей
Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте
Мемориал «Тыл – фронту» значится в списке объектов культурного наследия.
В МЧС подчеркивают, что угрозы местным жителям нет.
«Выхода аммиака за пределы помещения не допущено», —сказано в сообщении. Из здания предприятия самостоятельно эвакуировались 220 человек. На место ЧП отправили около 60 спасателей.Читайте также:
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Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте
Мария Фирсова