В Перми избили до комы дрессировщика московского цирка Корчагина

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Дрессировщик московского цирка Игорь Корчагин впал в кому после избиения в Перми.
Дрессировщик верблюдов Большого московского цирка Игорь Корчагин впал в кому после избиения резиновой дубинкой в Перми, пишет РЕН ТВ.
По словам дрессировщика Эдгарда Запашного, Корчагина избили сотрудники ЧОПа, которые приехали с проверкой в общежитие, где живут цирковые артисты на гастролях. В общежитие приехали около 5 машин ЧОПа, охранники проверяли документы у жителей.
Во время проверки документов между охранниками и артистами случился словесный конфликт. Многих артистов разбудили, они были недовольны.
«Вдруг ЧОП стал применять специальные средства, доставал травматические пистолеты, размахивал ими в присутствии детей. Были использованы дубинки», - рассказывает Запашный.
Артист Игорь Корчагин впал в кому после избиения.
Артисты цирка говорят, что им поступают угрозы, а рядом с общежитием в Перми второй день дежурят неизвестные люди. Губернатор Пермской области взяли ситуацию на личный контроль.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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По словам дрессировщика Эдгарда Запашного, Корчагина избили сотрудники ЧОПа, которые приехали с проверкой в общежитие, где живут цирковые артисты на гастролях. В общежитие приехали около 5 машин ЧОПа, охранники проверяли документы у жителей.
«Вдруг ЧОП стал применять специальные средства, доставал травматические пистолеты, размахивал ими в присутствии детей. Были использованы дубинки», - рассказывает Запашный.
Артист Игорь Корчагин впал в кому после избиения.
Артисты цирка говорят, что им поступают угрозы, а рядом с общежитием в Перми второй день дежурят неизвестные люди. Губернатор Пермской области взяли ситуацию на личный контроль.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Мария Фирсова