В Перми маньяк, нападающий на девушек в подъездах, держит в страхе город

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В Перми ищут маньяка, нападающего на молодых девушек в подъездах.
Жительницы города написали в Telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости», что мужчина поджидает жертв у дома или в подъездах, а потом пытается изнасиловать их.
Сообщается, как минимум о четырех случаях нападения на девушек. ЧП случились на улицах Вильвенская, Связистов, Овчинникова и Крылова в Дзержинском районе Перми. Мужчину видели в микрорайоне Крохалева. Манбяк хотел забежать за девушкой в подъезд, но не успел.
Одна из девушек рассказала, что маньяк пытался затащить её в лифт.
Среди пострадавших есть и несовершеннолетние, пишет РЕН ТВ.
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Сообщается, как минимум о четырех случаях нападения на девушек. ЧП случились на улицах Вильвенская, Связистов, Овчинникова и Крылова в Дзержинском районе Перми. Мужчину видели в микрорайоне Крохалева. Манбяк хотел забежать за девушкой в подъезд, но не успел.
«Будьте осторожны! Этот человек пытался сегодня на меня напасть и затащить в лифт. Женщины и дети, проявите осторожность», - обратилась горожанка к детям и женщинам, также она выложила его фото.
Среди пострадавших есть и несовершеннолетние, пишет РЕН ТВ.
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Мария Фирсова