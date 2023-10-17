В Перми муж перерезал горло жене из-за золота

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Россиянка заподозрила 40-летнего мужа в краже золотых украшений
«КП» пишет, что женщина предъявила претензию супругу, а тот не стал отпираться и рассказал, что отнес ценности в ломбард. Женщина устала от выходок мужа и решила развестись.
Дочери пострадавшей позвонили старшей сестре женщины. Она вызвала бригаду скорой помощи. Многодетную мать госпитализировали в реанимацию. Хирурги буквально пришивали ей голову. По признанию россиянки, муж её бил, а однажды он сломал ей руку.
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«Сказала, что мне все это надоело, что будут подавать на развод, потребовала, чтобы он ушел из дома. Тут он и схватил нож со стола», — вспоминает женщина.
«Все терпела, потому что как же дочки будут расти без отца? Даже от родных скрывала, что живем недружно», — говорит женщина.Мужчина помещен в СИЗО.
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Мария Фирсова