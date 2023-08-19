В Перми собака остановила самолет в аэропорту

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В Перми собака остановила самолет, выскочив в аэропорту на взлетно-посадочную полосу.
Инцидент случился в пятницу, 18 августа, около 6:00.
Уточняется, что Boeing 738 авиакомпании «Победа» направлялся в Сочи. На сайте аэропорта сообщается, что вылет задержали почти на два часа.
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«Аэропорт Пермь. Во время разбега экипажу была дана команда прекратить взлет, на полосе собака. Экипаж зарулил на стоянку», — пишет Телеграм-канал «AVIAINCIDENT».
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Диана Аванесян