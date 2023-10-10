В Перми сотрудница МВД сбила двух артистов на пешеходном переходе

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В Перми сотрудница МВД сбила двух артистов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, авария случилась вечером 10 октября на Островской улицы.
Сотрудница правоохранительных органов передвигалась по городу на своем лично автомобиле в тот момент, когда дорогу переходили артисты Пермского театра.
По предварительной информации, женщина просто не пропустила пешеходов. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавших легкие травмы, от госпитализации артисты отказались.
В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.
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Сотрудница правоохранительных органов передвигалась по городу на своем лично автомобиле в тот момент, когда дорогу переходили артисты Пермского театра.
В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.
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Евгения Парфентьева