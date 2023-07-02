В Перми у борца с наркотиками обнаружили 200 грамм метадона

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Наркотики обнаружили в тайнике в Перми
Shot пишет, что мужчина хранил координаты в телефоне, а наркотики пытался продать.
Автомобиль 43-летнего мужчины, который последние 13 лет помогал наркозависимым и создал специальную организацию для этого, остановили 1 июля на трассе Пермь — Екатеринбург рядом с городом Ревда.
Во время обыска полицейские заглянули в телефон мужчины и увидели там координаты тайника, в котором могли находиться наркотики.
Через несколько часов по этому адресу приехали специалисты, которые нашли 200 грамм метадона. Выяснилось, что мужчина планировал заработать на торговле наркотиками.
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Автомобиль 43-летнего мужчины, который последние 13 лет помогал наркозависимым и создал специальную организацию для этого, остановили 1 июля на трассе Пермь — Екатеринбург рядом с городом Ревда.
Через несколько часов по этому адресу приехали специалисты, которые нашли 200 грамм метадона. Выяснилось, что мужчина планировал заработать на торговле наркотиками.
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Мария Фирсова