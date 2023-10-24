Аэропорт Перми заблокирован из-за выкатившегося с взлетной полосы самолета

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Аэропорт Перми закрыт из-за выкатившегося с взлетно-посадочной полосы самолета авиакомпании Smartavia. Об этом сообщили в телеграм-канале пермского аэровокзала.
«Самолет авиакомпании Smartavia, рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов», — сказано в публикации.По предварительным данным, причиной инцидента стали погодные условия. Сообщается, что в момент происшествия на борту находилось 186 человек и 6 членов экипажа. В результате ЧП пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.
Ранее «Радио 1» сообщало, что выпускников Армавирского военного авиационного училища попытались отравить ядовитым тортом. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак