В Перми задержали полуголого мужчину под наркотиками, который размахивал ножами

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В Перми задержали голого мужчину, который с двумя ножами ворвался в магазин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на краевое управление МВД.
По информации ведомства, мужчина в одних трусах и с двумя ножами бегал по двору между жилыми домами на улице Нейвинской, а затем забежал в магазин. Испуганные продавцы побежали на улицу. Нарушителя задержал участковый Вадим Акбаев, который случайно проезжал мимо. Он убедил убрать мужчину ножи, а затем скрутил его и и удерживал до приезда сотрудников Росгвардии.
Задержанный мужчина объяснил, что перед инцидентом он нашёл на улице чью-то закладку с наркотическим веществом и употребил его. После чего он решил, что за ним гонятся преследователи.
Отмечается, что местные жители написали участковому письмо, в котором поблагодарили за отважные действия.
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Алина Юрчак