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В Перми задержали полуголого мужчину под наркотиками, который размахивал ножами

В Перми задержали голого россиянина с двумя ножами, который ворвался в магазин
09 ноября 2023, 20:43
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

В Перми задержали голого мужчину, который с двумя ножами ворвался в магазин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на краевое управление МВД.

По информации ведомства, мужчина в одних трусах и с двумя ножами бегал по двору между жилыми домами на улице Нейвинской, а затем забежал в магазин. Испуганные продавцы побежали на улицу. Нарушителя задержал участковый Вадим Акбаев, который случайно проезжал мимо. Он убедил убрать мужчину ножи, а затем скрутил его и и удерживал до приезда сотрудников Росгвардии.

Задержанный мужчина объяснил, что перед инцидентом он нашёл на улице чью-то закладку с наркотическим веществом и употребил его. После чего он решил, что за ним гонятся преследователи.

Отмечается, что местные жители написали участковому письмо, в котором поблагодарили за отважные действия.

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#мужчина
#новости
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«Это не случайность»: В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного
Политолог Корнейчук: Смерть помощника Залужного от гранаты не была случайной
09 ноября 2023, 20:58

Фото: istock / by sonmez

Смерть помощника главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова была не случайна. Такое заявление сделал украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Я скептически отношусь к данным следствия. <…> Как опытный военный, которому подарили гранаты, мог подумать, что это не настоящая граната, а муляж, и выдернуть чеку?» — спросил Корнейчук.
Как считает эксперт, что смерть Частяков произошла именно после заявлений Залужного о тупике контрнаступления ВСУ. Корнейчук напомнил, что главком ВСУ является единственным высокопоставленным украинским чиновником, который понимает безысходность ситуации для армии Украины.

«Я очень редко верю в случайности», — подытожил Корнейчук.
Напомним, Частяков погиб 6 ноября из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега в честь день рождения. Кроме того, в украинском МВД заявили, что Частяков знал, что ракеты боевые. 

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#граната
#политолог
#всу
#мнение
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«Не успели»: Мужчину, нападавшего на прохожих с мачете, хотели положить в психбольницу
Мужчину, который мачете порезал прохожих, планировали положить в психбольницу
09 ноября 2023, 19:55

Фото: istock / artursfoto

Мужчину из Люберец, который напал на прохожих с мачете, собирались положить в психиатрическую больницу.

Мать Романа Концелидзе рассказала правоохранителям, что сын незадолго до нападения стал себя странно вести. Он называл себя Богом и говорил, что поедет на войну. Также он попросил мать постирать его спортивный костюм, в котором он якобы собрался ехать на фронт.

Родственники заподозрили, что у него есть психиатрические проблемы. В день нападение мать хотела пообщаться с коллегой, которая раньше работала в психиатрической больнице и могла дать совет, куда лучше всего отправить Романа. Но положить его в больницу не успели — 8 ноября он ударил подростка бутылкой, а потом с ножом он напал на прохожую с ребёнком.

Одному из свидетелей пришлось взять неадеквата на таран – он сбил нападавшего автомобилем, а полции пришлось применить табельное оружие. После этого мужчину задержали.

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#нападение
#оружие
#мать
#мужчина
#сын
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В московскую школу приехала полиция из-за агрессивного ученика
09 ноября 2023, 19:39

Фото: istockphoto/blinow61

В спецшколу №1 на севере столицы вызывали в четверг полицейских из-за агрессивного ученика.
РИА Новости пишет, что один из учеников вёл себя агрессивно по отношению к однокласснику. В ситуацию вмешались учителя, пригласили социального педагога. Но школьник отказался идти на контакт. Администрация школы вызвала полицию и сообщила о происходящем маме ученика. До приезда правоохранителей школьник находился в отдельном помещении вместе с тьютором и социальным педагогом.

По словам директора, никто не пострадал. Занятия продолжились в штатном режиме.

Ранее в Липецке группа подростков жестоко издевалась над своим сверстником. Парня избили и поставили на колени, а потом заставили извиняться. Во время расправы подростки хотели снять с жертвы скальп.

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#москва
#школа
#подростки
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Появились подробности смерти новосибирской эскортницы, чье тело залили бетоном
В Новосибирске закрыли дело эскортницы Стеллы, которую залили бетоном
09 ноября 2023, 19:15

Фото: istock / Motortion

В Новосибирске дело эскортницы Стеллы, тело которой залили в бетон, закрыли. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Стелла пропала в феврале 2021 года. В ходе поисков девушки выяснилось, что она оказывала эскорт-услуги и представлялась клиентам госпожой Стеллой. Её пропажу правоохранительные органы связали с ее работой и возбудили дело по статье 105 (Убийство) Уголовного кодекса РФ.

Подозреваемым стал ее 36-летний знакомый, который занимается производством шоколада. Во время допроса он признался, что как-то приехал к ней в гости заметил, что девушка не подает признаков жизни. Он испугался и не стал звонить в полицию и скорую, чтобы не портить свою репутацию.

Мужчина решил спрятать тело, кинул ее в овраг возле поселка Рыбачьего и залил бетоном. Дело закрыли, молодого человека ни в чем не обвиняли. Мать Екатерины полагает, что дочь умерла из-за диабета.

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#мужчина
#девушка
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#новосибирск
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В Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику из-за его смеха
09 ноября 2023, 18:50

Фото: istockphoto/jeffy1139

В Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику, который посмеялся над ними.
Поводом стал конфликт на горке, пишет «72.ру». Подростки настигли ребёнка, который пытался укрыться в подъезде. Затем один из них спустил мальчика с лестницы. После этого ребёнок уже не смог встать самостоятельно. Ему на помощь пришёл велокурьер.

Мать пострадавшего рассказала, что всё началось с того, что сын посмеялся над подростком, который упал на горке. По словам женщины, парням не понравилась насмешка младшеклассника. Потом ребёнку начали угрожать и погнались за ним.

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы двух позвонков. Ребёнок не может сидеть и не посещает школу. Мать мальчика обратилась в полицию.

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#чп
#дети
#подростки
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Mash: в подмосковном лесу задержали снимавших позиции ПВО мужчин
09 ноября 2023, 18:09

Фото: Istockphoto / scyther5

Военная полиция задержала в Московской области двух предполагаемых шпионов. По данным телеграм-канала Mash, они фотографировали в лесу зенитно-ракетные комплексы.
«Двое мужчин вышли из электрички на одной из железнодорожных станций в Одинцовском городском округе, пошли в лес и нашли позиции ПВО, прикрывающие столицу. Дальше они устроили фотосет у стратегических объектов. Их настиг патруль», – говорится в сообщении. 
Подозрительных граждан передали правоохранителям. На допросе они утверждали, что заблудились и случайно наткнулись на военную технику. 
 
Проводится проверка. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. 
 
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Обезвредивший убийцу в Электростали житель Подмосковья получил награду

Росгвардейцы задержали в ресторане Орехово-Зуева пьяного дебошира

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#безопасность
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#одинцово
#пво
#московская область
#подмосковье
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Обезвредивший убийцу в Электростали житель Подмосковья получил награду
09 ноября 2023, 17:42

Фото: ГУРБ МО

Житель Подмосковья Михаил Сабуркин, в одиночку обезвредивший убийцу в Электростали, решением губернатора региона Андрей Воробьёва награждён знаком Московской области «За доблесть и мужество». Он также получил премию в размере 250 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Ранее сообщалось, что в сентябре неизвестный открыл огонь из ружья по выходящим из кафе «Колибри» посетителям. Один из них получил тяжёлое ранение и позже скончался в больнице. Очевидец набросился на преступника сзади, повалил его на землю и обезвредил.

Происшествие попало на камеры «Безопасного региона». Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», стрелка задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. 

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Ещё 30 пострадавших от курсов Шабутдинова готовят заявления в полицию


 
#гурб
#безопасность
#убийство
#преступление
#награда
#московская область
#подмосковье
#электросталь
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В Москве женщина родила ребенка дома и выбросила в мусоропровод
09 ноября 2023, 17:38

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве на улице Вешняковской женщина родила ребенка в квартире и сразу после родов положила в ковш мусоропровода. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Соседи заметили кровь на лестничной площадке и обратились в правоохранительные органы, на момент прибытия которых женщина находилась в квартире», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что новорожденный мальчик жив. Сейчас им занимаются врачи.

Сейчас следователи выясняют причину, по которой 38-летняя женщина приняла решения оставить своего младенца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела под контролем Перовской межрайонной прокуратуры.

Накануне также сообщалось, что в Москве женщина в рассрочку купила ребенка у суррогатной матери. Заказчица платила исполнительнице 25 тысяч рублей в месяц.

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#следователи
#женщина
#соседи
#мальчик
#новорождённый
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В Липецке школьники избили сверстника и хотели снять с него скальп
09 ноября 2023, 17:18

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

В Липецке группа подростков жестоко издевалась над своим сверстником.
Парня избили и поставили на колени, а потом заставили извиняться. Об этом пишет портал Gorod48.ru. Во время расправы подростки хотели снять с жертвы скальп. На видео одна из участниц издевательства предлагает это сделать товарищам, которые встречают идею радостным смехом.

«Этой историей сейчас занимается полиция. Его обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили. На прощание сказали: «Если мусорнешься, нам терять нечего», — рассказал журналистам отец.
Полиция инициировала доследственную проверку по факту случившегося. 

Ранее сообщалось, что в Таиланде местные жители напали на россиянку.  23-летняя девушка возвращалась из магазина в апартаменты. В этот момент два тайца подъехали к девушке на мотоцикле. Один из мужчин ударил туристку по голове и отобрал телефон, а потом скрылся с места происшествия.

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#школьники
#подростки
#драка
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