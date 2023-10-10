Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В пермской больнице рухнул лифт с пациентами

В пермской больнице рухнул лифт с пациентами

10 октября 2023, 10:10
Фото: istock / fokusgood

Фото: istock / fokusgood

В Перми, в больнице Архангела Михаила и всех небесных сил, упал лифт.
59.RU пишет, что лифт вместе с пациентами упал в шахту с 4 этажа. В результате падения пострадавшие получили травмы, некоторые пациенты столкнулись с паническими атаками.

Двери лифта не получалось вскрыть на протяжении 30 минут.


Ранее в многоэтажном доме Краснодара сорвался лифт с людьми. Инцидент произошел в ЖК «Светлый» на улице Московской. Утром около 08:00 утра жительница дома позвонила в полицию с сообщением, о том, что с высоты сорвался лифт с людьми. В лифте находилось шесть человек, среди них двое детей 3 и 4 лет. Лифт сорвался с восьмого этажа. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства уточняются.

Читайте также:

В многоэтажном доме Краснодара сорвался лифт с людьми

В Екатеринбурге лифт с девушкой внутри рухнул вниз на восемь этажей

«Мослифт» сообщил, какие лифтовые детали не нашли отечественных аналогов
#лифт
#лифты
#больница
Читайте нас в
В Уфе в багажнике автомобиля женщины нашли её убитую 14-летнюю дочь
10 октября 2023, 11:04

Фото: iStock/Artem_Furman

В Уфе в багажнике автомобиля обнаружили тело 14-летней девочки со следами удушья.
Машина принадлежит её матери, информирует СУ СК РФ по Башкирии.
 
«Тело 14-летней девушки было обнаружено в багажнике автомобиля её матери в городе Уфе», - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Правоохранители ведут поиски подозреваемого. По данным телеграм-канал Mash Batash, возможный убийца - 21-летний брат девушки.

Ранее сообщалось, что тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад.

Уточняется, что в начале октября 84-летний житель города обратился в местную больницу за помощью, но уже через несколько часов был выписан и отправлен домой. Однако дойти до дома ему не удалось: мужчине стало плохо и он упал на тропинке рядом со зданием больницы, в результате чего скончался. Его тело было найдено лишь спустя пять дней.

Читайте также:

В Екатеринбурге нашли мёртвой девушку, которая пропала месяц назад

В Свердловской области тело пенсионера несколько суток лежало около больницы

В Кемеровской области школьник умер в гостях у друга
#убийство
#родители
#дети
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге одноклубники изнасиловали 12-летнего хоккеиста
10 октября 2023, 10:18

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

В Колпино в Санкт-Петербурге 12-летний хоккеист оказался в больнице после изнасилования одноклубниками.
РЕН ТВ сообщает, что 12-летнего мальчика изнасиловали одноклубники. Мальчика госпитализировали вечером 9 октября с травмой.
 
По словам матери, ребёнка изнасиловали дети во время драки в хоккейном клубе, где он тренируется. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. Подробности выясняют.

Ранее в школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером.
В распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях. После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу.

Читайте также:

В Бердске школьники поставили на колени пятиклассника и угрожали ему ножом

В Хабаровске одноклассник избил мальчика, у которого недавно умерла мать от рака

В Башкирии мать изрезала малыша, который мешал ей пить
#дети
#подростки
#изнасилование
Читайте нас в
В Красноярске школьник собирался устроить теракт на рынке
РИА Новости: В Красноярске школьник подозревается в подготовке теракта на рынке
10 октября 2023, 10:13

Фото: iStock/Rawf8

В Красноярске 16-летний школьник подозревается в подготовке теракта на местном рынке в Кировском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, молодого человека задержали еще в конце лета юноша был задержан в конце лета. Его заподозрили в планировании теракта на рынке.

«Также есть основания подозревать его в обучении для осуществления террористической деятельности. Он активно через интернет изучал возможность сбора взрывных устройств, для чего скачал книги через один из поисковиков», - говорится в сообщении.

В настоящее время девятиклассник находится в СИЗО. Официально информация пока не подтверждалась.

Читайте также:

В Приморье арестовали местного жителя за шпионаж в пользу Украины

Врач тайно снимал обнаженных пациенток на видео

В Екатеринбурге задержали мужчину, который разгуливал по улице с игрушечной винтовкой
#интернет
#книги
#сизо
#информация
Читайте нас в
Мужчина получил ожоги трети тела из-за взрыва освежителя воздуха в Петербурге
10 октября 2023, 10:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

60-летний житель Петербурга попал в больницу с ожогами трети тела из-за взорвавшегося освежителя воздуха. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, который знаком с ситуацией.
Инцидент произошел в момент, когда мужчина ремонтировал баллон с освежителем воздуха, находясь рядом с газовой плитой. Сообщается, что пострадавший получил ожоги 36% тела.

На данный момент он госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц. За его жизнь борются медики.

Ранее сообщалось о том, что 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Два человека погибли, три пострадали. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

Читайте также:

В Москве произошел взрыв в жилом доме

В среду утром в Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме

Посольство РФ сообщило о гибели россиянина в Израиле в результате атаки ХАМАС
#дело
#уголовное дело
#прокуратура
#жизнь
#взрыв
#пострадавший
#ожоги
#инцидент
#мужчина
#медики
#дома
#рф
#тела
#взрыв газа
Читайте нас в
В Башкирии мать изрезала малыша, который мешал ей пить
10 октября 2023, 09:50

Фото: istockphoto/Kamionsky

В Башкирии мать избила и ранила ребёнка полутора лет, плач которого мешал ей выпивать.
Правоохранительные органы Башкирии расследуют инцидент с полуторагодовалым мальчиком. Его ранила ножом и избила мать. Причиной стал плач, который мешал ей выпивать. РИА Новости пишет, что ЧП случилось 8 октября в Белебеевском районе.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время материал направлен в Следственный комитет», - объяснили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ребёнок находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
 
«Вчера был эвакуирован вертолётом по линии детской санитарной авиации в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу», - уточнили в пресс-службе.
Ранее в школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером.
В распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях. После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу.

Читайте также:

В Бердске школьники поставили на колени пятиклассника и угрожали ему ножом

В Тюмени школьники толпой били одноклассника из-за девочки

В Хабаровске одноклассник избил мальчика, у которого недавно умерла мать от рака
#родители
#дети
#чп
Читайте нас в
В Приморье арестовали местного жителя за шпионаж в пользу Украины
10 октября 2023, 09:38

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ арестовали жителя Приморья по обвинению в шпионаже в пользу Украины.
РИА Новости пишет, что силами сотрудников ФСБ пресечена деятельность жителя Приморья, который причастен к шпионажу в интересах минобороны Украины и передаче данных украинское разведке. Мужчину арестовали.
 
«Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал её представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края», - сообщил представитель регионального управления ФСБ РФ.
Сообщается, что мужчина понимал возможность использования информации против безопасности России, в том числе «при проведении акций прямого воздействия».
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее в Керчи задержали местного жителя, который осуществлял шпионаж в пользу ГУР Украины. Крымчанин установил контакт с разведслужбами Украины по собственной инициативе, и осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.

Читайте также:

Жителя Керчи задержали за шпионаж в пользу Украины

В ЛНР задержали шпиона

NZZ: Швейцария могла стать прибежищем для российских шпионов
#фсб
#сво
#всу
Читайте нас в
В Хабаровске одноклассник избил мальчика, у которого недавно умерла мать от рака
10 октября 2023, 09:00

Фото: iStock/mrohana

Прокуратура проверит хабаровскую школу №16 из-за скандального видео.
Mash пишет, что на кадрах видно, как школьник из кадетского класса жестоко бьёт своего одноклассника. Видео распространилось сегодня утром в одном из родительских чатов. Школьник избивал своего одноклассника спортивным ковриком, а после кинул на прогиб.
 
Родители ужаснулись от увиденного и обратились с заявлением в прокуратуру. По словам местных, над мальчиком издеваются не в первый раз. Предположительно, из-за того, что он недавно лишился матери, которая умерла от рака.

Ранее в школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером. В распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях.

Читайте также:

В Бердске школьники поставили на колени пятиклассника и угрожали ему ножом

В Тюмени школьники толпой били одноклассника из-за девочки

Учительницу из Челябинской области подозревают в интимной связи со школьником
#школа
#чп
#драка
Читайте нас в
В Екатеринбурге нашли мёртвой девушку, которая пропала месяц назад
10 октября 2023, 08:36

Фото: iStock/Artem_Furman

В Екатеринбурге обнаружена мертвой девушка, которая пропала месяц назад.
Портал Е1.ru пишет, что тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой нашли в водоёме.
 
«Похороны пройдут сегодня», - рассказал знакомый семьи.
Девушка пропала 2 сентября, в канун своего дня рождения. В правоохранительных органах не комментируют произошедшее.

Ранее тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад. 

Уточняется, что в начале октября 84-летний житель города обратился в местную больницу за помощью, но уже через несколько часов был выписан и отправлен домой. Однако дойти до дома ему не удалось: мужчине стало плохо и он упал на тропинке рядом со зданием больницы, в результате чего скончался. Его тело было найдено лишь спустя пять дней.

Читайте также:

В Свердловской области тело пенсионера несколько суток лежало около больницы

В Кемеровской области школьник умер в гостях у друга

Тела украинки и россиянина обнаружили в варшавской квартире
#чп
#полиция
#екатеринбург
Читайте нас в
Спасшийся от расстрела ХАМАС россиянин назвал произошедшее сюрреализмом
10 октября 2023, 05:17

Фото: РИА Новости

Проживающий в Израиле россиянин, который был на музыкальном фестивале Nature Party, рассказал, как ему удалось спастись от участников группировки ХАМАС. Об этом пишет «Лента.ру».
В момент начала атаки мужчина направлялся к машине, чтобы переодеться. На территории фестиваля прозвучало объявление о том, что всем участникам следует немедленно уехать. Многие люди начали собирать палатки, когда это могло стоить им жизни, отметил россиянин.

«Я смотрю: летят ракеты, их взрывает «Купол», слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит», — цитирует издание слова собеседника, который назвал всё произошедшее «сюрреализмом».

После этого участник событий сел в машину и направился к главной дороге, однако боевики стали расстреливать машины. После этого все водители кинулись врассыпную, добавил очевидец.

Бежавшие с фестиваля участники скрылись от обстрелов в одном из поселений. Спустя четыре часа прибыли военные армии ЦАХАЛ и обстановка вокруг успокоилась, тогда россиянину удалось выбраться и добраться до Тель-Авива, где он проживает, невредимым.

Читайте также:

ЦАХАЛ заявил о 4,5 тыс. выпущенных по Израилю ракетах с начала операции ХАМАС

Жертвами израильского удара в секторе Газа стали несколько журналистов

Жителям Израиля порекомендовали запастись водой и едой на трое суток
#военные
#взрывы
#мужчина
#машины
#люди
#ракеты
Читайте нас в
Достижения.рф