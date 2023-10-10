В пермской больнице рухнул лифт с пациентами

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В Перми, в больнице Архангела Михаила и всех небесных сил, упал лифт.
59.RU пишет, что лифт вместе с пациентами упал в шахту с 4 этажа. В результате падения пострадавшие получили травмы, некоторые пациенты столкнулись с паническими атаками.
Двери лифта не получалось вскрыть на протяжении 30 минут.
Ранее в многоэтажном доме Краснодара сорвался лифт с людьми. Инцидент произошел в ЖК «Светлый» на улице Московской. Утром около 08:00 утра жительница дома позвонила в полицию с сообщением, о том, что с высоты сорвался лифт с людьми. В лифте находилось шесть человек, среди них двое детей 3 и 4 лет. Лифт сорвался с восьмого этажа. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства уточняются.
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Мария Фирсова