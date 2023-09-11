В пермской колонии погибла 43-летняя заключенная

Фото: istock / Rattankun Thongbun
В Пермском крае, в колонии-поселении, расположенной в Кизеле (Пермский край), скончалась осужденная женщина. 43-летняя Александра Галкина отбывала наказание за распространение наркотиков.
«Осужденная за наркотики Александра погибла в колонии-поселении. У нее болела нога, но руководство колонии не разрешило ей посетить врача в городе», — пишет Ural Mash со ссылкой на близких погибшей.Женщине требовалась лазерная операция из-за варикоза, но руководство испарительного центра не разрешало выезжать в город на лечение. Об этом Ural Mash со ссылкой на родственников погибшей.
Читайте также:
Кота-наркокурьера задержали на территории исправительной колонии
Осужденный за смертельное ДТП заключенный сбежал из свердловской колонии
У стюардессы, скакавшей по машинам в Шереметьево, погиб муж на СВО
Алина Юрчак