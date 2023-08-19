В Пермском крае девять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Девять детей получили травмы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ на трассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае. Автобус ушел в кювет и столкнулся с деревом.
«На борту автобуса находились 20 человек, включая 15 подростков. Девять из них получили травмы, четверо были госпитализированы, а оставшимся было предоставлено амбулаторное лечение», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».По предварительной информации, водитель потерял контроль над автобусом. В транспортном средстве находилась группа детей в возрасте от 14 до 17 лет. Причины происшествия в настоящее время выясняются.
Читайте также:
В Кемеровской области грузовой поезд насмерть сбил 12-летнего ребёнка
В Сочи три пассажира автобуса получили травмы после ДТП с иномаркой
В Нижегородской области женщина насмерть сбила 7-летнего ребёнка
Артем Кузьмин