В Пермском крае на мясокомбинате эвакуировали людей из-за выброса аммиака

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В городе Чайковский Пермского края на мясокомбинате произошёл выброс аммиака.
В МЧС подчеркивают, что угрозы местным жителям нет.
В результате аварии пострадали трое мужчин. Двое из них госпитализированы, третьему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное.
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«Выхода аммиака за пределы помещения не допущено», —сказано в сообщении. Из здания предприятия самостоятельно эвакуировались 220 человек. На место ЧП отправили около 60 спасателей.
Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное.
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Мария Фирсова