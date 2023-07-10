В Пермском крае подростки изнасиловали и сожгли 15-летнюю девушку

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В Октябрьском районе Пермского края пьяные подростки, облившие горючим и поджегшие 15-летнюю девушку, перед этим изнасиловал ее. Об этом пишет «КП».
В публикации говорится, что подозреваемые в этом преступлении бросили девушку у ж/д путей. Ее заметил машинист поезда, проезжавшего мимо, и вызвал полицию.
Из Перми за пострадавшей направили вертолет санавиации, однако из-за тяжелого состояния девушки ее не удалось транспортировать.
По информации издания, следствие уже проводит работу с подозреваемыми.
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Из Перми за пострадавшей направили вертолет санавиации, однако из-за тяжелого состояния девушки ее не удалось транспортировать.
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Диана Аванесян