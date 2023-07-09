В Пермском крае подросток избил и поджёг 16-летнюю девушку

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ЧП случилось в посёлке Октябрьский. 16-летняя школьница пошла гулять с другом. Подростки выпивали алкоголь.
Школьницу госпитализировали с ожогами 90% тела. Вскоре подростка задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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