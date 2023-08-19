В Пермском крае подросток зарезал 19-летнего коллегу из-за на рабочем месте

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В Пермском крае 17-летний подросток зарезал 19-летнего коллегу в кафе, где молодые люди вместе работали.
Убийство произошло в городе Добряка, сообщает СУ СК России по региону. Известно, что между 17-летним юношей и 19-летним официантом возникла ссора из-за сна на рабочем месте.
Подросток схватил нож и вонзил его в грудь коллеги. 19-летний официант погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело. Подросток уже задержан.
Ранее в Екатеринбурге убили 32-летнего темнокожего аспиранта УрФУ, приехавшего из Габона в Россию. В ночь на 18 августа женщина зашла в кафе, где увидела аспиранта, который выпивал с какой-то девушкой. Когда женщина покидала точку общепита, пара все ещё была там. В этот момент завязывался конфликт. Аспиранта смертельно ранили ножом.
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Подросток схватил нож и вонзил его в грудь коллеги. 19-летний официант погиб на месте.
Ранее в Екатеринбурге убили 32-летнего темнокожего аспиранта УрФУ, приехавшего из Габона в Россию. В ночь на 18 августа женщина зашла в кафе, где увидела аспиранта, который выпивал с какой-то девушкой. Когда женщина покидала точку общепита, пара все ещё была там. В этот момент завязывался конфликт. Аспиранта смертельно ранили ножом.
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Мария Фирсова