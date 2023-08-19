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В Пермском крае подросток зарезал 19-летнего коллегу из-за на рабочем месте

19 августа 2023, 15:21

Фото: iStock/Thomasaf

В Пермском крае 17-летний подросток зарезал 19-летнего коллегу в кафе, где молодые люди вместе работали.
Убийство произошло в городе Добряка, сообщает СУ СК России по региону. Известно, что между 17-летним юношей и 19-летним официантом возникла ссора из-за сна на рабочем месте.

Подросток схватил нож и вонзил его в грудь коллеги. 19-летний официант погиб на месте.


Возбуждено уголовное дело. Подросток уже задержан.

Ранее в Екатеринбурге убили 32-летнего темнокожего аспиранта УрФУ, приехавшего из Габона в Россию. В ночь на 18 августа женщина зашла в кафе, где увидела аспиранта, который выпивал с какой-то девушкой. Когда женщина покидала точку общепита, пара все ещё была там. В этот момент завязывался конфликт. Аспиранта смертельно ранили ножом.

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В Парголово из окна 20 этажа выпала 8-летняя девочка

В Кемеровской области грузовой поезд насмерть сбил 12-летнего ребёнка
#убийство
#подростки
#работа
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Шпионский дрон нашли в подмосковном Селятине
19 августа 2023, 15:17

Фото: iStock/valio84sl

Шпионский дрон был обнаружен в подмосковном Селятине. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что дрон должен был снять танковый полигон в Алабине, однако не долетел. Очевидец, обнаруживший дрон, вызвал сотрудников полиции.

На данный момент идет поиск оператора квадрокоптера.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурные силы ПВО своевременно обнаружили и подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.

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#минобороны рф
#дрон
#бпла
#полигон
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В Парголово из окна 20 этажа выпала 8-летняя девочка
19 августа 2023, 14:50

Фото: iStock/eranicle

В Выборгском районе Санкт-Петербурга погибла 8-летняя девочка.
В ночь на субботу, 19 августа, из окна 20 этажа многоэтажки на улице Архитектора Белова в посёлке Парголово выпала 8-летняя девочка.

«Форпост» пишет, что в 00:49 в дежурную часть обратился отец третьеклассницы. Полицейские выяснили, что накануне происшествия родители уложили детей спать на кухне.

По факту произошедшего началась проверка.

Ранее в Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой.

Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Халилова. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше. В результате долгих переговоров с девочкой постарше, которая боялась впускать незнакомых в квартиру, сотрудникам полиции удалось спасти малышку.

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#дети
#чп
#санкт-петербург
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В Кемеровской области грузовой поезд насмерть сбил 12-летнего ребёнка
19 августа 2023, 14:04

Фото: istockphoto/snvv

12-летнюю девочку насмерть сбил грузовой поезд в Кемеровской области.
Трагедия случилась 19 августа рядом со станцией Егозово в Ленинск-Кузнецком районе. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что 12-летняя девочка скончалась от полученных травм.
 
Беловская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценят соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области женщина насмерть сбила 7-летнего ребёнка. Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области сообщает, что трагедия случилась в пятницу примерно в 18.30 (мск) на проспекте Ленина. Женщина сбила 6-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Детей госпитализировали. Девочка скончалась в больнице.

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В Сочи три пассажира автобуса получили травмы после ДТП с иномаркой

В Зеленограде в коллекторе нашли труп без головы и ног
#поезд
#дети
#чп
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В Сочи три пассажира автобуса получили травмы после ДТП с иномаркой
19 августа 2023, 13:41

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Сочи пассажиры автобуса травмировались в результате аварии с участием автомобиля Hyundai.
ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает, что авария случилась по дороге на Красную Поляну. По предварительной версии, виновником аварии является водитель Hyundai, выехавший на встречную полосу.
 
После столкновения водителя легкового автомобиля зажало в салоне. Помощь ему оказали спасатели и медики.
 
В ДТП пострадали три пассажира автобуса. Их доставили в больницу.
 
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на дороге Курагино – Черемшанка произошло ДТП с автобусом, который следовал из Жаровска в Курагино. По предварительной информации, пострадали 7 человек.

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#сочи
#автобус
#дтп
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МВД Украины: взрыв под Киевом прогремел на складе криминалистического центра
19 августа 2023, 13:39

Фото: iStock/FelixRenaud

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Клименко отметил, что в результате взрыва ест пострадавшие. Он добавил, что пожар локализован. 

По предварительной информации, на месте инцидента проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, когда произошел взрыв.

Напомним, в субботу, 19 августа, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в городской промзоне. Виталий Кличко проинформировал, что ЧП случилось на участке, находящемся на балансе области. На месте работают оперативные службы. 

Ранее 2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве на Кантемировской. 

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#пострадавшие
#пожар
#чп
#взрыв
#взрывы
#мэр
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В московском центре акушерства и гинекологии эвакуировали посетителей
19 августа 2023, 13:32

Фото: iStock/Motortion

100 человек эвакуировали из-за задымления в московском центре акушерства и гинекологии имени академика Кулакова.
Mash пишет, что сработала пожарная сигнализация в подвале. Дым распространяется на первый этаж.
 
На место выехали пожарные.
 
Ранее 2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве на Кантемировской.

Отмечается, что возгорание потушили. Никто не пострадал. Также накануне произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Причины возгорания в настоящее время не установлены. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек и 14 единиц спецтехники.

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#москва
#эвакуация
#чп
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В Екатеринбург доставили мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма из Южной Кореи
19 августа 2023, 12:47

Фото: iStock/Rawf8

Мужчина, который обвиняется в финансировании терроризма, накануне был экстрадирован в РФ из Южной Кореи, он доставлен в Екатеринбург.
Официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии Свердловской области сообщает, что из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ депортировали Шакиржона Улпиджанова.
 
Мужчина обвиняется по статье «Содействие террористической деятельности», Уголовное дело возбудили в январе 2023 года.
 
По данным следствия, фигурант уголовного дела умышленно предоставил деньги участнику запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство». Средства пошли на приобретение огнестрельного оружия. 

Ранее сообщалось, что осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал на Норвегию в суд из-за чувства одиночества, преследующего его в тюрьме. 

«Брейвик подает в суд на государство, потому что уже одиннадцать лет находится в экстремальной изоляции. Он не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», — цитирует издание слова адвоката Брейвика.
Он рассказал, что в 2022 году заключенный был переведен в другую тюрьму, однако условия содержания так и не улучшились. Осужденный утверждает, что отсутствие общения с другими людьми нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, так как согласно документу никто не должен подвергаться в тюрьме негуманному и унижающему обращению.

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#террористы
#задержание
#южная корея
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2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве
19 августа 2023, 12:38

Фото: iStock/sarawutk

2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве на Кантемировской. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что возгорание потушили. Никто не пострадал.

Напомним, ранее из-за возгорания деревянных поддонов произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Причины возгорания в настоящее время не установлены. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек и 14 единиц спецтехники.

Также в городе Усть-Илимск Иркутской области произошел пожар в гипермаркете. Семь человек самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия МЧС. Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов и 18 спасателей.

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#пожар
#взрывы
#возгорание
#москва
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В Зеленограде в коллекторе нашли труп без головы и ног
19 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/blinow61

Тело без головы и ног нашли в канализационном коллекторе в Зеленограде.
«Московский Комсомолец» пишет, что страшную находку обнаружили  в субботу примерно 10.00 в коллекторе, который находится рядом с Никольским кладбищем.
 
Личность погибшего на данный момент не установлена.

Ранее в Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами. Полицейские обнаружили труп мужчины в канализационном коллекторе.

Труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.

«17 августа в коллекторе нашли труп с изрезанным горлом. Кроме того, преступники прострелили жертве колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок», – рассказал источник.
Предполагаемые убийцы задержаны: ими оказались двое ранее судимых мужчин. Обстоятельства и причины расправы выясняют следователи.

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#чп
#труп
#полиция
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Подмосковье ищет медработников