В Пермском крае полицейский переехал пьяного пожарного

Фото: Фотобанк МО
В Пермском крае в селе Юсьва лейтенант полиции на машине ехал домой и не заметил пожарного, который лежал на дороге.
Телеграм-канал 112 пишет, что сотрудник полиции переехал пожарного. ЧП случилось поздно вечером.
На проезжей части лежал пожарный из местной пожарной части. Он уснул прямо на дороге после употребления алкогольных напитков.
Пострадавшего госпитализировали в больницу города Кудымкар. У него диагностированы переломы ключицы и рёбер.
Полицейский, переехавший пострадавшего, был трезв. Проводится служебная проверка.
Ранее сообщалось, что в московском метрополитене мужчина плеснул горячий чай в девушку и сбежал. Инцидент случился на станции «Царицыно». Злоумышленник заказал в мини-кафе чай. Бариста принесла ему напиток. Мужчина взял стакан с кипятком и вылил на девушку.
Пострадавшей потребовалась помощь врачей. 49-летнего преступника удалось задержать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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На проезжей части лежал пожарный из местной пожарной части. Он уснул прямо на дороге после употребления алкогольных напитков.
Полицейский, переехавший пострадавшего, был трезв. Проводится служебная проверка.
Ранее сообщалось, что в московском метрополитене мужчина плеснул горячий чай в девушку и сбежал. Инцидент случился на станции «Царицыно». Злоумышленник заказал в мини-кафе чай. Бариста принесла ему напиток. Мужчина взял стакан с кипятком и вылил на девушку.
Пострадавшей потребовалась помощь врачей. 49-летнего преступника удалось задержать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Мария Фирсова