В Пермском крае пропали более 20 туристов, включая 11 детей

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Группа из 22 туристов, в составе которой 11 детей, пропала на маршруте по реке Усьва в Пермском крае, ведется поиск людей.
В настоящее время на поиски людей направлены спасатели. В ведомстве уточнили, что туристы должны были прибыть в поселок Усьва 9 июля, однако, до места назначения не добрались.
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