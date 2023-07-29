В Пермском крае сотрудник УФСИН насмерть сбил девушку и избежал наказания

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Сотрудник УФСИН на «хёндае» насмерть сбил девушку в деревне Батерики Пермского края и избежал наказания. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что семья погибшей считает, что дело закрыли из-за его «связей». Следствие длилось полтора года.
Напомним, ДТП произошло в октябре 2021 года. 30-летнюю Ралину Кусаметову сбил автомобиль «хёндай», за рулем которого находился студент и сотрудник местного УФСИН. По словам водителя, его ослепил свет встречных фар и он не успел затормозить, чтобы избежать трагедии.
По данным преступления, состава преступления нет, так как у водителя якобы отсутствовала техническая возможность для предотвращения аварии. Однако родственники погибшей Кусаметовой уверены, что молодой человек даже не предпринял попытку остановить машину и превысил скорость.
На данный момент родители Кусаметовой написали заявление в СК и прокуратуру с просьбой продолжить расследование дела.
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Напомним, ДТП произошло в октябре 2021 года. 30-летнюю Ралину Кусаметову сбил автомобиль «хёндай», за рулем которого находился студент и сотрудник местного УФСИН. По словам водителя, его ослепил свет встречных фар и он не успел затормозить, чтобы избежать трагедии.
На данный момент родители Кусаметовой написали заявление в СК и прокуратуру с просьбой продолжить расследование дела.
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Екатерина Коршунова