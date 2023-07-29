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В Пермском крае сотрудник УФСИН насмерть сбил девушку и избежал наказания

29 июля 2023, 14:47

Фото: iStock/Soumen Hazra

Сотрудник УФСИН на «хёндае» насмерть сбил девушку в деревне Батерики Пермского края и избежал наказания. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что семья погибшей считает, что дело закрыли из-за его «связей». Следствие длилось полтора года.

Напомним, ДТП произошло в октябре 2021 года. 30-летнюю Ралину Кусаметову сбил автомобиль «хёндай», за рулем которого находился студент и сотрудник местного УФСИН. По словам водителя, его ослепил свет встречных фар и он не успел затормозить, чтобы избежать трагедии.


По данным преступления, состава преступления нет, так как у водителя якобы отсутствовала техническая возможность для предотвращения аварии. Однако родственники погибшей Кусаметовой уверены, что молодой человек даже не предпринял попытку остановить машину и превысил скорость.

На данный момент родители Кусаметовой написали заявление в СК и прокуратуру с просьбой продолжить расследование дела.

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В Алтайском крае 67 человек отравились в лагере «Горный Орленок»
29 июля 2023, 15:18

Фото: iStock/Domepitipat

Прокуратура Алтая начала проверку из-за массового отравления детей в лагере «Горный Орленок».
В селе Камлак Шебалинского района Алтайского края в детском лагере «Горный Орленок» произошло массовое отравление, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.
 
67 человек отравились. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
 
Обстоятельства отравления детей выясняются. Решается вопрос о приостановлении деятельности детского лагеря.

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#отравление
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#дети
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В Красногорске 29 человек госпитализировали с отравлением после еды в столовой
29 июля 2023, 15:08

Фото: iStock/metamorworks

Пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила о том, что в Красногорске госпитализировали почти тридцать сотрудников предприятия с отравлением.
Отмечается, что все обратившиеся за медпомощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой.

Напомним, ранее в Подмосковье на территории предприятия «Союзснаб» в Красногорске, предположительно, случилось массовое отравление. Большинство отравившихся госпитализированы. Роспотребнадзором проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Прокуратура Московской области в своем телеграм-канале сообщила, что поставщик продукции, которая вызвала массовое отравление в Красногорске, установлен.

Отмечается, что проводится проверка из-за массового обращения в медицинское учреждение пациентов с признаками отравления. В ходе проверки планируется оценить действия лиц, которые ответственны за организацию питания. По ее итогам могут быть приняты соответствующие меры.

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В Сочи во время шторма погибла девушка
29 июля 2023, 15:08

Фото: iStock/Soumen Hazra

Накануне около 6 часов вечера девушка пошла купаться на дикий пляж, несмотря на сильные волны и шторм.
Shot пишет, что девушка начала тонуть. Её бросились спасать местные жители. Они попытались откачать пострадавшую и вызвали скорую.

Но приехавшим врачам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть. 

Ранее в Сочи, на одном из пляжей федеральной территории «Сириус», мальчика сбила с ног волна и унесла в море. Мальчик зацепился за буй и ждал помощи. К нему бросились отдыхающие и спасатели. Благодаря слаженной работе мальчика достали из воды. На берегу уже ждали врачи, которые осмотрели ребёнка.

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#море
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Ребенок утонул из-за пьяной матери во Владимирской области
29 июля 2023, 13:59

Фото: iStock/Nadezhda1906

В городе Юрьев-Польский Владимирской области девятилетний мальчик утонул в пожарном пруду из-за того, что его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и не уследила за ним. Об этом сообщили в региональном СК.
По предварительной информации, пьяная 44-летняя женщина вместе со своими тремя детьми и подругой пошла к пожарному пруду, непредназначенному для купания. В результате чего ее девятилетний сын, который не умел плавать, зашел в воду и начал тонуть. 

Отмечается, что прохожие достали тело ребенка из воды.

В Следственном комитете заявили, что мать погибшего несколько раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Возбуждено уголовное дело. 

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Заместителя главы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки
29 июля 2023, 13:55

Фото:istockphoto/Ivan P

Заместитель главы Архангельска задержан. Его подозревают в получении крупной взятки.
По данным следствия, в течение 2 лет подозреваемый ежемесячно получал от представителя некоей коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за предпринимательскую деятельность на полигоне твердых бытовых отходов. В сумме чиновник получил более 3,5 млн рублей.
 
Ранее Замоскворецкий суд  до 24 сентября арестовал гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Игоря Игина. Его подозревают в получении взятки.

Также сообщалось, что у московского следователя в производстве находилось уголовное дело в отношении хакеров. За вознаграждение правоохранитель не стал накладывать арест на их активы. Взятка в 1,6 млрд рублей считается рекордной для сотрудников правоохранительных органов.

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#скр
#чиновники
#деньги
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В Москве пассажир погиб под поездом на станции «Электрозаводская»
29 июля 2023, 13:46

Фото: iStock/hank5

На станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро произошла трагедия.
По данным «Интерфакса», под поезд упал мужчина. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина кончался на месте.
 
Сообщается, что на станции отключали напряжение контактного рельса. Движение поездов от «Партизанской» до «Курской» временно останавливали.

Ранее сообщалось, что в московском метро мальчику зажевало ногу эскалатором, писал Telegram-канал 112. Инцидент произошел на станции «Чистые пруды». У четырехлетнего мальчика началось сильное кровотечение, ему оказали медицинскую помощь.

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#метро
#москва
#чп
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На нефтеперерабатывающем заводе в Самаре было заложено три взрывных устройства
29 июля 2023, 13:22

Фото: iStock/RamonCast

В Самаре на нефтеперерабатывающем заводе было заложено три взрывных устройства. Отмечается, что два из них успели обезвредить. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сотрудники СК РФ допросили мужчину, подозреваемого во взрыве. Сообщается, что свою вину он признал. Преступник рассказал, что взрывные устройства должны были сработать позже, однако одно из них по неизвестной причине взорвалось раньше.

Злоумышленник показал местонахождение остальных взрывчатых устройств. Подозреваемый отметил, что сделал это по политическим мотивам, в целях демонстрации протеста против СВО. По версии следствия, преступника курировал человек из другой страны. 

Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. По словам депутата, на территории предприятия было приведено в действие взрывное устройство.

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Пять человек пострадали в результате стрельбы в Сиэтле
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#взрыв
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Пять человек пострадали в результате стрельбы в Сиэтле
29 июля 2023, 13:03

Фото: iSock/Vitalii Puzankov

Пять человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает телеканал Kiro 7.
Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии, остальные в стабильном. Одного пострадавшего отпустили после оказания помощи на месте, остальные были госпитализированы.

По предварительной информации, двое подозреваемых приехали на автомобиле и открыли огонь по толпе, которая собралась на парковке поздно вечером. Сотрудники полиции сообщили о десятках выстрелов.

Напомним, ранее в коммуне Лангвайд в окрестностях немецкого города Аугсбурга мужчина ворвался в два многоквартирных дома и расстрелял троих человек, еще двое получили ранения. Cреди погибших — две женщины в возрасте 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина.

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В Омске охранник поджег бытовку с тремя людьми, чтобы им отомстить

В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции
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#стрельба
#сша
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В Измайлово мужчина из ревности убил бывшую жену
29 июля 2023, 12:13

Фото:istockphoto/doidam10

Накануне вечером москвич подкараулил экс-жену около дома на улице 9-я Парковая.
«Осторожно, Москва» пишет, что 42-летний мужчина подбежал к бывшей жене и ударил ножом. Прохожие пытались помочь женщине, но не успели - 40-летняя пострадавшая погибла на месте.
 
Сообщается, что мужчина совершил нападение из-за ревности. Его уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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#убийство
#москва
#мужчина
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