В Пермском крае умерла школьница, которую подросток облил бензином и поджёг

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Под Пермью в больнице скончалась 15-летняя девочка, которую подросток облил бензином, поджег и бросил умирать на железной дороге.
В Минздраве рассказали, что пермские врачи сделали всё, что могли, но спасти девочку не удалось, пишет РИА Новости.
Медики с 8 июля боролись за жизнь 15-летней школьницы, но она скончалась от последствий полученных травм. По данным РЕН ТВ, у неё было обожжено 90% тела.
Подростка, который поджег и изнасиловал девочку, задержали. Возбуждено уголовное дело.
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Мария Фирсова