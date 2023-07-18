В Пермском крае умерла школьница, которую подросток облил бензином и поджёг

В Удмуртии 19-летний парень совершил диверсию на ж/д за 15 тысяч рублей, но ему не заплатили

Фото: iStock/Perytskyy Днём 14 июля 19-летний парень пришёл на перегон в Ленинском районе Ижевска и пытался поджечь релейный шкаф.



Им оказался безработный житель СНТ «Ручеёк». Парень признал свою вину. Объяснил, что действовал в одиночку по указаниям заказчика из соцсетей. Мотивом стали деньги, которые поджигатель так и не получил.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».



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ФСБ

Shot пишет, что серьёзного пожара не случилось, на движении поездов инцидент тоже не сказался. Личность диверсанта быстро вычислили.Им оказался безработный житель СНТ «Ручеёк». Парень признал свою вину. Объяснил, что действовал в одиночку по указаниям заказчика из соцсетей. Мотивом стали деньги, которые поджигатель так и не получил.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».Shot: Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на ж/д в Кировской областиРогов: ФСБ ликвидировала четырех диверсантов, планировавших ударить по ЗАЭСФСБ задержала в Курской области диверсантов, собиравших секретные сведения для ВСУ Мария Фирсова Читайте нас в