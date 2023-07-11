В Пермском крае арестован подросток, пытавшийся сжечь 15-летнюю девушку;

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В Пермском крае Октябрьский районный суд 10 июля заключил под стражу подростка, пытавшегося сжечь пятнадцатилетнюю девушку.
Отмечается, что место происшествия было осмотрено, сейчас проводятся необходимые экспертизы. Обстоятельства преступления устанавливаются, сообщили в краевом СК РФ.
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Диана Аванесян