В Перу из-за вспышки синдрома Гийена-Барре веден режим ЧС;

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В Перу власти из-за роста числа случаев синдрома Гийена-Барре власти ввели общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения. Об этом пишет El Peruano.
Режим ЧС в Перу продлится 90 дней. Министр здравоохранения Сесар Васкес Санчес пояснил, что за это время власти проведут срочную закупку иммуноглобулина, необходимого для лечения таких случаев.
Он уточнил, что запасов должно хватит на обеспечение пациентов бесплатным лечением в течении двух лет.
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«После объявления режима ЧС Минздрав и национальный центр снабжения стратегическими медицинскими ресурсами смогут закупить иммуноглобулины, которые являются дорогостоящими и ранее не могли быть приобретены, поскольку не входят в перечень жизненно важных препаратов», — цитирует издание слова Санчес.
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Диана Аванесян