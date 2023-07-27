В Перу в результате обстрела вертолета получила ранение 13-летняя девочка

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В Перу боевики обстреляли вертолет вооруженных сил, выполнявший патрулирование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.
«Вертолет был атакован колонной террористов, которые обстреляли его фюзеляж. Воздушное судно выполнило успешный маневр и вернулось в город Пичари», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.
В результате обстрела 13-летняя девочка получила пулевое ранение ноги. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, пострадавшую доставили в больницу.
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