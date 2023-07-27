Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Перу в результате обстрела вертолета получила ранение 13-летняя девочка

В Перу в результате обстрела вертолета получила ранение 13-летняя девочка

ТАСС: В Перу террористы обстреляли военный вертолет
27 июля 2023, 06:36

Фото: iStock/Kris Hoobaer

В Перу боевики обстреляли вертолет вооруженных сил, выполнявший патрулирование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

«Вертолет был атакован колонной террористов, которые обстреляли его фюзеляж. Воздушное судно выполнило успешный маневр и вернулось в город Пичари», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

В результате обстрела 13-летняя девочка получила пулевое ранение ноги. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, пострадавшую доставили в больницу.

Читайте также:

У берегов Нидерландов загорелось судно с автомобилями на борту, погиб человек

Страна.ua: В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Ростове в руках у мужчины взорвалась граната
#вертолёт
#девочка
#ранение
Читайте нас в
Oddity Central: Мужчина на грузовике 11 лет снимал видео под юбками школьниц
Oddity Central: В Японии мужчина на грузовике 11 лет снимал видео под юбками школьниц
27 июля 2023, 04:16

Фото: iStock/Hakase_

В Японии житель города Киото установил под днищем грузовика камеры, чтобы во время передвижения по городу снимать видео под юбками школьниц. Об этом пишет Oddity Central.
О противоправной деятельности 44-летнего Сатоши Нисимура узнала его знакомая, которая и сообщила об этом в правоохранительные органы. Полиция начала слежку за мужчиной и выяснила, что японец на грузовике службы доставки медленно катается по узким улицам неподалеку от школ в городах Удзи и Киото. Посчитав такое поведение подозрительным, сотрудники полиции обнаружили на днище автомобиля четыре камеры.

В доме у Нисимуры были найдены тридцать жестких дисков с вуайеристскими видео, которые он снимал на протяжении одиннадцати лет.

Читайте также:

В Калининграде от своего отца забеременела девочка-подросток с инвалидностью

ФСБ раскрыла коррупционную схему Росгвардии на 227 млн. руб.

В Москве мужчина на электросамокате сбил шестилетнего ребенка

#полиция
#камеры
#видео
#мужчина
#япония
Читайте нас в
ФСБ раскрыла коррупционную схему Росгвардии на 227 млн. руб.
27 июля 2023, 03:01

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ, совместно с Собственной безопасностью Росгвардии, вскрыла коррупционную схему высокопоставленных сотрудников Росгвардии, применяемую при закупках комплексов разминирования «Аракс». По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, ущерб госбюджету в результате махинаций составил более 200 млн. руб.
«При закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» — должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками ООО «Комплексные системы». В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене», — написал депутат в своем Телеграм-канале. 

Он уточнил, что ущерб госбюджету составил 227 млн. руб.

У подозреваемых прошли обыски. Начальник управления жилполитики депстроя Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела ДГП Игорь Елисеев и гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев были арестованы. В настоящее время для них избирается мера пресечения.

Читайте также:

Россиянин пытался сбыть поддельные купюры на 25 миллионов рублей

СК возбудил дело против украинской журналистки Соколовской за фейки о ВС РФ

В Тульской области медведь напал на женщину с ребенком
#дело
#фейки
#росгвардия
#фсб
Читайте нас в
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
РИА Новости: Движение транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани приостановлено
27 июля 2023, 01:28

Фото: iStock/Vyacheslav_Makaryev

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановили. Соответствующая информация появилась в оперативном Telegram-канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. При этом о причинах приостановки движения ничего до сих пор не сообщается.
Ранее стало известно, что правительство России продлило сроки восстановления пострадавшего от террористической атаки Украины Крымского моста до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что 17 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту двумя БПЛА. Один из пролетов моста оказался полностью разрушен. В результате атаки, погибла супружеская пара из Белгородской области. Несовершеннолетняя дочь, которая находилась вместе с родителями в машине выжила, но получила многочисленные ранения. Взрывом также была повреждена автодорожная часть моста. В тот же день было восстановлено движение поездов по Крымскому мосту. Движение автотранспорта осуществляется только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь в реверсивном режиме. СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

Сроки восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря

Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

Военный эксперт Леонков обвинил Британию в причастности к теракту на Крымском мосту
#движение
#уголовное крымский транспорт
Читайте нас в
Страна.ua: В Хмельницкой области прогремели взрывы
26 июля 2023, 23:07

Фото: iStock/Standart

В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы. Об этом пишет «Страна.ua»
«Сообщают о взрывах в Хмельницкой области», — сообщает украинское издание.

Воздушную тревогу ранее объявили на всей территории Украины.

Читайте также: 

В Киеве прогремел мощный взрыв

В Никополе повреждено промышленное предприятие

СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино

Читайте нас в
В Калининграде от своего отца забеременела девочка-подросток с инвалидностью
26 июля 2023, 23:04

Фото:istockphoto/Tunatura

Следственный комитет Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины.
Он обвиняется в изнасиловании дочери с инвалидностью. На момент преступления в 2019 году ей было 13 лет. Девочка не могла противиться отцу из-за своих индивидуально-психических особенностей. Следствие установило, что мужчина изнасиловал дочь ещё 6 раз. 

После последнего изнасилования девочка забеременела. Генетическая экспертиза показала, что отцом будущего ребёнка является отец пострадавшей. 

Уголовное дело передано в суд. 

Читайте также: 

В Клину дворник попытался изнасиловать четвероклассницу, заманив в подвал

Пожилой мигрант изнасиловал школьницу из Подмосковья

В Пермском крае умерла школьница, которую подросток облил бензином и поджёг


#Калининград
#отец
#дочь
Читайте нас в
В Москве мужчина на электросамокате сбил шестилетнего ребенка
26 июля 2023, 22:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве на Нижегородской улице мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«На улице Нижегородская мужчина 1994 г.р., двигаясь на личном электросамокате, совершил наезд 6-летнюю девочку», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ребенка в сопровождении мамы доставили в больницу. Подробности о состоянии малышки не приводятся.

Сейчас полиция проводит проверку случившегося и устанавливает подробности происшествия под контролем Таганской межрайонной прокуратуры.

Читайте также:

В Нижневартовске мужчина умер, упав с электросамоката

В Ижевске в ДТП с самокатом погибла девушка

Мужчина на электросамокате сбил двухлетнюю девочку в Ростовской области
#электросамокат
#авария
Читайте нас в
На авиабазе разбился истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии
26 июля 2023, 22:16

Фото:istockphoto/Richard Fox

Истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем.
Об этом рассказал представитель минобороны бригадный генерал Турки аль-Малики. 
 
Истребитель упал во время тренировочного полета на полигоне авиабазы в Хамис-Мушайте. Экипаж самолета погиб
 
Специальная комиссия начнёт расследовать и изучать причины крушения истребителя. 

Читайте также:

В Греции во время тушения пожара разбился самолёт

Девять человек погибли в авиакатастрофе в международном аэропорту суданского города Порт-Судан

В Польше разбился американский разведывательный БПЛА
#истребитель
#авиабаза
#Саудовская Аравия
Читайте нас в
В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб 4-летний мальчик
26 июля 2023, 22:05

Фото:istockphoto/tylim

В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб 4-летний ребёнок.
26 июля в развлекательный центр на бульваре Комарова семья вместе с 4-летним сыном приехала отдохнуть. 
 
Ребёнок плавал бассейне. Через некоторое время мальчика нашли в бассейне без сознания.
 
Медикам не удалось спасти ребёнка. Возбуждено уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Читайте также:

В Москве предположительно от менингита умер 6-летний ребёнок

В нижегородском лагере после болезни умер ребёнок

В Хабаровском крае ребёнок умер из-за поздней диагностики диабета
#Ростов-на-Дону
#аквапарк
#дети
Читайте нас в
В Вологодской области из-за птичьего гриппа на карантин закрыты более 30 деревень
26 июля 2023, 20:44

Фото:istockphoto/Kira Kutscher

Первый замруководителя администрации Череповецкого района Вологодской области Антон Акулинин сообщил, что 36 деревень закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа.
Под карантин попали все населенные пункты, которые оказались в радиусе 10 км от очага заражения, пишет РИА Новости. В данный момент в районе действуют три контрольно-пропускных пункта.
 
В этих деревнях запрещён выгул домашней птицы на улице. Также рекомендована вакцинация и наблюдение. В районе у каждого хозяина уточняют размер поголовья кур.
 
Ранее Министерство сельского хозяйства Магаданской области сообщило, что региональные власти объявили карантин после того, как обнаружили трупов водоплавающих птиц. Они были заражены высокопатогенным гриппом птиц типа А.

Читайте также:

Кандидат медицинских наук Парамонов рассказал, как защититься от птичьего гриппа

В Польше зафиксированы случаи птичьего гриппа у кошек

Вирусолог Альтштейн объяснил, стоит ли бояться эпидемии птичьего гриппа
 
#птичий грипп
#куры
#фермерское хозяйство
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников