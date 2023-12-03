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В Перу во время вооруженного нападения на шахту погибли девять человек

03 декабря 2023, 11:30
Фото: Istockphoto / MattGush

Фото: Istockphoto / MattGush

9 человек погибли и 15 пострадали в результате нападения неизвестных с оружием на шахту в провинции Патас.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

«Сегодня, 2 декабря, примерно в 01:00 (08:00 по мск) группа вооруженных преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa, которые расположены в провинции Патас, регион Либертад, и вступила в столкновение с охраной компании, в заложниках оказались четырех человек», - сказано в сообщении.

ТАСС пишет, что преступники привели в действие взрывное устройство внутри рудника. 9 человек погибли, ещё 15 ранены. Уже задержаны семь предполагаемых преступников. У них конфисковали оружие.

Радиостанция RPP сообщает, что в нападении подозревается преступная группировку Tren de Aragua, которая появилась в Венесуэле.

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#происшествие
#новости
#мир
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Женщина потеряла 680 тысяч рублей, пытаясь сменить тариф мобильной связи
03 декабря 2023, 11:40

Фото: iStock/artoleshko

В Пензенской области женщина потеряла свои накопления, пытаясь сменить тариф на мобильную связь и интернет.
Об этом сообщил специалист по связям с общественностью МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Сергей Яшкин.
58-летней жительнице Заречного позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и предложил сменить тариф на мобильную связь и интернет.

Женщине его предложение показалось выгодным. Она согласилась. Следуя инструкции, потерпевшая продиктовала ему данные, которые он просил. В их числе были и коды, полученные ей по СМС. После чего мошенники получили доступ к банковским счетам женщины и списали с них 680 тысяч рублей.

Спустя время женщина заметила пропажу и написала заявление в полицию.

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#происшествие
#новости
#полиция
#мошенники
#телефон
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В Ставропольском крае охотники застрелили леопарда, который сбежал о хозяина
03 декабря 2023, 11:20

Фото: istock / artolympic

Леопарда, сбежавшего от хозяина в Ставропольском крае, застрелили.
Об этом рассказал «Известиям» хозяин хищника Дмитрий Баскаков.

«Охотники застрелили. Вокруг люди живут, а люди — дороже всего. Я сказал им, что если получится живым взять, хорошо, если угроза жизни будет, значит, как получится, что же тут поделать, уже выхода нет», — прокомментировал Дмитрий Баскаков. 

Леопард содержался в станице Незлобной. Он сбежал от хозяина сегодня, 3 декабря. Хищник напал на своего владельца. Мужчину госпитализировали с ранами головы и уха.

Леопард забрался на дерево на соседнем участке. На место приехали правоохранители. Животное спустилось. В этот момент один из полицейских применил табельное оружие. Леопард испугался и скрылся в лесу. 

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В Коми медведь-шатун снял скальп с лесозаготовщиков

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#животные
#новости
#происшествие
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В Коми медведь-шатун снял скальп с лесозаготовщиков
03 декабря 2023, 11:11

Фото: istockphoto/JNevitt

ЧП случилось в 60 км от посёлка Троицко-Печорское.
«112» сообщает, что четверо вахтовиков валили лес. В это время к ним вышел медведь. Двое рабочих сбежали, ещё двое не успели.
Хищник кинулся на людей и терзал их, пока его не спугнули.

38-летнему мужчине медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро. 34-летнему напарнику диагностировали скальпированную рану головы, а также перелом правого предплечья. Пострадавших работников доставили в больницу.

Медведя ищут охотники и егеря. К поиску привлекли вертолёт. По предварительной версии, зверь не впал в спячку из-за того, что не успел накопить достаточно жира для зимовки.

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#животные
#медведи
#новости
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В Ноттингемшире батончиками с «волшебными грибами» отравились 10 человек
03 декабря 2023, 10:02

Фото: iStock/sudok1

10 жителей британского города Ноттингемшир отравились шоколадными батончиками, в состав которого входили конопля и вещества, обычно содержащиеся в галлюциногенных грибах.
Двое детей оказались в больнице, причём одна девочка –два раза, пишет The Mirror. Все пострадавшие были посетителями гастрономического фестиваля в Мэнсфилде. Людям стало плохо после того, как они съели конфеты Cali-Gold, которые купили на рынке. 

По словам Кайли Томлисон, её дочь съела 5 конфет, после чего её стало плохо. У неё начались сильные галлюцинации, рвота. Эти же шоколадные батончики ели и племянники женщины. Они страдали от таких же симптомов. 

Полицейские изъяла конфеты и отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В некоторых батончиках обнаружили галлюциногенные препараты псилоцин и ТГК – вещество, входящее в состав конопли. Следы наркотических веществ содержала только небольшая партия сладостей. Данных о том, что они попали в другие конфеты, нет.

За продажу странных конфет арестовали 63-летнюю женщину, но освободили под залог.

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#отравление
#дети
#новости
#больница
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В Астрахани задержали экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками
03 декабря 2023, 09:28

Фото: iStock/aee_werawan

Подполковник занимался покровительством местной ОПГ, распространявшей в городе запрещённые вещества.
SHOT пишет, что в Астрахани под следствием уже более трёх месяцев находится банда из пяти человек. Преступников задержали в конце августа 2023 года. Они попались на продаже 560 г прегабалина, который внесён в список сильнодействующих веществ, запрещённых к свободному обороту в России. 

Оказалось, что у задержанных есть и шестой подельник. Им оказался 39-летний подполковник полиции Эльмар Мустафаев. В астраханском управлении по контролю за оборотом наркотиков он был главой отдела, специализировавшегося на ОПГ и на борьбе с легализацией доходов от наркотиков. 

После задержания Мустафаева выяснилось, что он уволен со службы 27 ноября по выслуге лет (отработал в органах 16 лет). 
В управлении началась служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — 8 лет колонии.

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В Турции задержали лидера действующей в России ОПГ
03 декабря 2023, 09:18

Фото: iStock/BrianAJackson

В воскресенье в Стамбуле задержали одного из руководителей действующей в РФ организованной преступной группировки Шамиля Амирова.
Об этом сообщил в соцсети X глава МВД Турции Али Ерликая.

«В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law задержан в стамбульском районе Сарыер, где он жил», - сообщил Али Ерликая.
По его данным, Амирова разыскивал Интерпол по «синему» бюллетеню. Он обвиняется в мошенничестве. Министр дал обещание, что власти будут и дальше бороться с ОПГ, в том числе международными, а также с наркоторговцами.

Ранее в аэропорту Внуково полицейские задержали криминального авторитета Хизира Акбулатова. Он несколько лет скрывался от российского правосудия за границей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

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#турция
#происшествие
#задержание
#новости
#полиция
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Глава МВД Франции Дарманен: Жертвами нападения в Париже стали туристы
03 декабря 2023, 09:01

Фото: iStock/Ben185

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что погибшим в результате нападения в Париже оказался гражданин Германии, ещё двое пострадавших тоже туристы.
Ранее агентство France-Presse, ссылаясь на источники в полиции сообщало о погибшем и раненом в результате нападения с ножом в Париже. 

Нападавший –француз 1997 года рождения. Он был приверженцем радикального исламизма и страдал психическими расстройствами.

По словам министра, в 2016 году нападавшего осудили за планирование другого нападения. Он был под надзором французских служб безопасности. Задержанный сказал полиции, что был «расстроен» ситуацией, которая сложилась, в секторе Газа.

Как сообщало издание Le Monde, нападавший перед задержанием кричал «Аллах Акбар!».

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#франция
#париж
#новости
#происшествие
#туристы
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В Хабаровском крае в пожаре погибли мать и трое детей
03 декабря 2023, 08:29

Фото: istock / photovs

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины и детей 5, 7 и 15 лет в пожаре.
Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». 

В ночь на 3 декабря пожар случился в двухэтажном деревянном доме на улице Лермонтова в рабочем поселке Охотск. Прибыв на место, спасатели обнаружили пять человек без признаков жизни. Женщина и дети погибли. 

На месте реанимировали 33-летнего отца семейства. Его госпитализировали в Охотскую районную больницу. За медицинской помощью обратились также трое соседей. У них диагностировали отравление продуктами горения легкой степени.

По данным спасателей, пожар начался на первом этаже. Его площадь не превышала 10 квадратных метров. По предварительной версии, пожар случился из-за ненадлежащей эксплуатации отопительного оборудования. 

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#пожар
#дети
#новости
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«Зеркало недели»: В украинских Сумах прозвучали взрывы
03 декабря 2023, 06:01

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

В украинском городе Сумы прогремело несколько взрывов, сообщает местное издание «Зеркало недели». Других сведений не приводится, городские власти также пока никак не прокомментировали ситуацию.
Ранее со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации сообщалось об объявлении воздушной тревоги сразу в нескольких областях Украины —  Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.

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#украина
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