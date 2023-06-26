В Петербурге 19-летнего парня задержали за секс со школьницей в подъезде

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По информации СМИ, женщина пришла в ужас от новости, что ее несовершеннолетняя дочь живет половой жизнью. Тогда она пошла в отделение полиции и написала заявление на ее 19-летнего молодого человека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-ти летнего возраста». Подозреваемого задержали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в петербургском аэропорту Пулково мужчина собирался лететь в Казань, однако, он так устал стоять в очереди, что пригрозил взорвать все вокруг, если его не проведут к самолету как VIP-пассажира.