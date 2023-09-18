В Петербурге 6-летняя девочка госпитализирована с ножевым ранением

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В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка попала в больницу с ножевым ранением в живот. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, в понедельник, 18 сентября в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу Санкт-Петербурга доставлен ребенок шести лет. Врачи при осмотре выявили у девочки ножевое ранение в живот.
Информации о состоянии ребенка пока нет. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
Ранее также сообщалось, что в Барнауле Алтайского края женщина убила своих сыновей трехлетнего и восьмимесячного возрастов, а после совершила самоубийство.
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Информации о состоянии ребенка пока нет. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
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Элина Позднякова