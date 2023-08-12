В Петербурге арестовали гражданина Узбекистана, который пытался поджечь военкомат

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В Санкт-Петербурге заключили под стражу мужчину, которого задержали с бутылкой, наполненной горючей смесью, у военкомата. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Уточняется, что суд арестовал 24-летнего гражданина Узбекистана до 9 октября 2023 года.
В пресс-службе отметили, что мужчина действовал по указанию неизвестных лиц. Вечером 10 августа он предпринял попытку поджога военкомата в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Однако ему не удалось этого сделать из-за вовремя подоспевших сотрудников полиции.
Обвинение в отношении арестованного ещё не выдвинуто.
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В пресс-службе отметили, что мужчина действовал по указанию неизвестных лиц. Вечером 10 августа он предпринял попытку поджога военкомата в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Однако ему не удалось этого сделать из-за вовремя подоспевших сотрудников полиции.
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Анастасия Чинкова