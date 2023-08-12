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В Петербурге арестовали гражданина Узбекистана, который пытался поджечь военкомат

12 августа 2023, 12:26

Фото: iStock/Sinenkiy

В Санкт-Петербурге заключили под стражу мужчину, которого задержали с бутылкой, наполненной горючей смесью, у военкомата. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Уточняется, что суд арестовал 24-летнего гражданина Узбекистана до 9 октября 2023 года.

В пресс-службе отметили, что мужчина действовал по указанию неизвестных лиц. Вечером 10 августа он предпринял попытку поджога военкомата в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Однако ему не удалось этого сделать из-за вовремя подоспевших сотрудников полиции.


Обвинение в отношении арестованного ещё не выдвинуто.

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#санкт-петербург
#суд
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В Москве госпитализировали артиста цирка Андрея Николаева
12 августа 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Л. Нерео

В Москве госпитализировали клоуна «Андрюшу» Андрея Николаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
85-летний артист цирка был доставлен в городскую больницу имени Мухина 11 августа. У него обнаружили острую стадию механической желтухи. Уточняется, что Николаев отказывается лечить эту болезнь, несмотря на тяжёлые последствия, которые она может вызвать.

Кроме того, врачи диагностировали у артиста коронавирус.

В настоящее время Николаев находится под присмотром врачей, которые требуют от артиста согласия на проведение хирургического вмешательства, иначе у него может отказать печень.

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#цирк
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При взрыве газа в Дербенте сильно пострадал 14-летний подросток
12 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/DarthArt

Из-за взрыва газа в частном жилом доме в Дербенте 14-летний подросток получил ожоги 95% поверхности тела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.
Ребёнка экстренно госпитализировали, он находится в тяжёлом состоянии с аппаратом искусственной вентиляции лёгких.

Кроме того, в тяжёлом состоянии находится и мать мальчика. У неё наблюдается 90% поражение кожи.

Также среди пострадавших – мужчина с 60% ожогами кожи и двое детей, получивших менее серьёзные травмы. Уточняется, что детей уже выписали из больницы.

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#подросток
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Польские военные предотвратили пересечение границы сотнями мигрантов из Белоруссии
12 августа 2023, 12:51

Фото: iStock/Stadtratte

Польские военные предотвратили прорыв нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба пограничной стражи Польши.
Уточняется, что пограничникам из Польши пришлось использовать водомёты для предотвращения проникновения в страну мигрантов.

В сообщении сказано, что группа людей, желающих пересечь белорусско-польскую границу, была настроена агрессивно, они имели ножи и бросались камнями.

Всего за сутки были пресечены сотни попыток пересечения границы. В общей сложности 105 граждан Конго и Эритреи через Белоруссию пытались попасть на территорию Польши.

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#граница
#мигранты
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Российский турист погиб из-за камнепада в Кабардино-Балкарии
12 августа 2023, 08:30

Фото: istockphoto/mikolajn

В субботу, 12 августа, в Черекском районе Кабардино-Балкарии в районе одного из отрогов Кавказа произошел обвал. Стихийное обрушение горных пород унесло жизнь одного из участников группы туристов и альпинистов.
Информация об  инциденте поступила в дежурную службу МЧС около шести часов утра. В сообщении говорилось, что группа туристов из альпинистского лагеря «Безенги» попала под камнепад на высоте около 3,5 тысячи метров, имеются пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, сообщают «Известия».

Позже появилась информация, что один из туристов погиб, снесенный в пропасть лавиной камней. Также травмы различной степени тяжести получили пятеро профессиональных альпинистов из другой группы, вышедшей на горный маршрут. Шестеро спасателей направляются к месту обвала. По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, решается вопрос о применении авиации.

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В Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы
В микрорайоне Уссурийска эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы
12 августа 2023, 06:06

Фото: istockphoto.com / Athena345T

Из-за роста уровня воды после прорыва дамбы производится эвакуация жителей, проживающих на первых этажах трех домов в микрорайоне Уссурийска, передает РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре Приморского края.
За пятницу в Уссурийском районе выпало 117 мм дождя, при месячной норме в 120-130 мм. К утру субботы осадки достигли отметки в 132,8 мм. Отмечено затопление у трех жилых зданий на Раздольной улице. Сообщения о прорыве дамбы также поступили из городского центра ЧС.

Согласно информации в телеграм-канале прокуратуры края, из-за подтопления на Раздольной улице вода поднялась до первых этажей многоквартирных зданий, и их жителей сейчас эвакуируют сотрудники МЧС Приморского края. Дополнительно подтверждено, что причиной затопления стал прорыв дамбы.

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Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью
Postimees: в Таллине назвавшийся украинцем житель Эстонии избил журналиста
12 августа 2023, 04:57

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В эстонской столице Таллине мужчина в состоянии алкогольного опьянения, представивший себя как украинец, напал на журналиста в автобусе и произнес угрозы в его адрес, сообщает издание Postimees.
«На прошлой неделе вечером в автобусе Таллина неизвестный атаковал репортера Канала 7, утверждая, что он украинец. Нападавший, который впоследствии был опознан как гражданин Эстонии, в настоящее время находится под стражей. Журналисту ничего не угрожает», — сообщается в статье.
По словам пострадавшего, он стоял в автобусе у окна и слушал музыку, когда заметил запах алкоголя и получил толчок. Затем к нему подошел этот мужчина, узнал, местный ли он, а после презентовал себя как украинец и произнес угрозы, говоря, что такие люди, как журналист, «гибнут на фронте каждый день».

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#люди
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Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67
Власти Мауи: число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67
12 августа 2023, 02:57

Фото: iStock/Distortion Media

Численность погибших из-за пожаров на Гавайях достигла 67 человек, по данным официальных источников округа Мауи.
«Зафиксирована смерть 67 людей», - указано на сайте округа. В документе также подчеркивается, что пожар в Лахайне по-прежнему не ликвидирован.
Лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора». Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.

Администрация приняла решение о блокировке дорожного движения, а городской транспорт временно прекратил свою работу. Было эвакуировано множество граждан.

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Вожатую лагеря в Крыму, оскорблявшую детей, отстранили от работы
Оскорблявшую детей из Шебекино вожатую лагеря в Крыму отстранили от работы
11 августа 2023, 23:21

Фото: iStock/nixki

Вожатая детского лагеря «Мультфильмы», расположенного в Крыму, была отстранена от своих обязанностей после того, как в социальных сетях опубликовали видео, где она оскорбляет детей из белгородского города Шебекино. Об этом сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милехин в своем телеграм-канале.
На опубликованных видеозаписях девушка называет детей «мерзкими русскими» и признаётся, что «ненавидит их». Однако позже вожатая опубликовала извинения, утверждая, что она переживала сложный момент и не хотела кого-то обидеть.

Милехин подтвердил эту информацию в своем канале в Телеграме, отметив, что по этому инциденту уже начато расследование.

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В квартире в Иваново нашли тела двух убитых женщин
В Иваново задержали подозреваемого в убийстве матери и дочери
11 августа 2023, 23:17

Фото: iStock/artolympic

В Иванове обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти в квартире на улице Красных Зорь. Об этом сообщило Управление МВД региона в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня были обнаружены убитые женщины в жилом помещении», — утверждается в заявлении ведомства.
Уголовный розыск оперативно задержал подозреваемого, который затем был передан следственному комитету. Следователи установили, что погибшие — мать и дочь, рождённые в 1938 и 1979 годах соответственно. Родственница нашла тела после того, как не смогла связаться с ними; у обеих жертв были обнаружены ранения на шее. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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