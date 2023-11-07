В Петербурге арестовали любовника утонувшей в Неве беременной женщины

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Невский суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину, в автомобиле которого утонула его беременная любовница, об этом сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, трагедия произошла 5 ноября. По информации источника «РЕН ТВ», в этот день 32-летний мужчина и его 33-летняя любовница решили уединиться в автомобиле. Мужчина припарковал машину на склоне набережной и вышел покурить. Автомобиль укатился в Неву. Женщину утонула. Предположительно, мужчина забыл поставить машину на ручник.
Отмечается, что погибшая была беременна, однако, в тот вечер в машине она находилась не со своим мужем, с которым у женщины есть четверо детей.
7 ноября суд Санкт-Петербурга отправил подозреваемого в СИЗО. На него возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством, в результате которого причинена смерть двух и более лиц вследствие нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения».
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Отмечается, что погибшая была беременна, однако, в тот вечер в машине она находилась не со своим мужем, с которым у женщины есть четверо детей.
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Евгения Парфентьева