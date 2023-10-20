В Петербурге четверых участников «азербайджанской мафии» отправили в СИЗО

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Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу четверых фигурантов дела о нападениях на горожан. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.
Уточняется, что ранее задержанный Сеймур Мухтаров был заключён под стражу. В отношении него было заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды, а также унижение достоинства по национальным признакам.
Ещё трое несовершеннолетних фигурантов дела арестованы до 17 декабря.
Ранее сообщалось, что в Питербурге орудует «азербайджанская мафия». Выходцы из кавказской страны избивали прохожих и выкладывали видео в сеть. Делом заинтересовался Следственный комитет, который по личному поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, начал проверку.
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Анастасия Чинкова