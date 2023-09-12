В Петербурге число случаев отравления готовой едой из доставки выросло до 274

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Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о том, что зарегистрировано 274 случая кишечной инфекции после покупки готовой еды «Грин Бокс».
Отмечается, что у 56 заболевших обнаружена Salmonella, в стационарах города на данный момент находятся 137 человек.
Напомним, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано тридцать четыре случая кишечной инфекции у людей, которые употребляли готовую кулинарную продукцию, заказанную с доставкой на дом у компании «Грин Бокс». Деятельность этой компании была приостановлена.
В ходе проверки производственных помещений компании «Грин Бокс» были обнаружены серьезные нарушения санитарных стандартов.
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Напомним, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано тридцать четыре случая кишечной инфекции у людей, которые употребляли готовую кулинарную продукцию, заказанную с доставкой на дом у компании «Грин Бокс». Деятельность этой компании была приостановлена.
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Екатерина Коршунова