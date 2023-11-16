В Петербурге девушка попала под электричку и потеряла ноги

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В Санкт-Петербурге девушка попала под электричку, в результате чего она потеряла обе ноги, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, 19-летняя девушка переходила железнодорожные пути в неположенном месте на железнодорожной станции «Волковская». При этом, девушка шла по путям в наушниках.
В результате, на петербурженку наехал поезд. Машинист постарался затормозить, однако, избежать столкновения не удалось.
По словам очевидцев, пострадавшей обрезало обе ноги по колена. В тяжёлом состоянии её госпитализировали в больницу имени Джанелидзе.
Напомним, в Кемеровской области грузовой поезд сбил женщину, которая шла вдоль путей с коляской.
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В результате, на петербурженку наехал поезд. Машинист постарался затормозить, однако, избежать столкновения не удалось.
Напомним, в Кемеровской области грузовой поезд сбил женщину, которая шла вдоль путей с коляской.
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Евгения Парфентьева