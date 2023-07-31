В Петербурге девушка зарезала своего ухажера в туалете солярия

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В туалете студии загара в центре Санкт-Петербурга, 20-летняя девушка ранила своего спутника ножом в живот, сообщает РЕН ТВ.
Девушка нанесла 29-летнему мужчине колото-резаное ранение в брюшную полость.
Инцидент произошел в туалете студии загара в центре Санкт-Петербурга. После совершения преступления девушка скрылась, однако, вскоре была задержана правоохранителями.
Выяснилось, что злоумышленница ранее уже была судима. В отношении 20-летней девушки возбуждено уголовное дело. Пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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Инцидент произошел в туалете студии загара в центре Санкт-Петербурга. После совершения преступления девушка скрылась, однако, вскоре была задержана правоохранителями.
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Анастасия Крестьянова