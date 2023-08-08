В Петербурге годовалая девочка отравилась некурительным табаком

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В Петербурге годовалая девочка попала в больницу, где у нее диагностировали острое отравление снюсом – некурительным табаком. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, годовалый ребенок гулял на детской площадке вместе с мамой в Выборгском районе. Во время прогулки девочка подобрала что-то с земли и сразу съела. После чего была экстренно госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
После проведения анализов выяснилось, что у ребенка острое отравление снюсом (некурительным табаком). Малышка находится под наблюдением врачей. Проводится соответствующая проверка.
Накануне также сообщалось, что восьмилетний мальчик чуть заживо не сгорел на глазах у отца. Ребенка госпитализировали с ожогом 60% тела.
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После проведения анализов выяснилось, что у ребенка острое отравление снюсом (некурительным табаком). Малышка находится под наблюдением врачей. Проводится соответствующая проверка.
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Элина Позднякова