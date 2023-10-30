В Петербурге годовалый ребенок выпил пива и попал в реанимацию

Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы установили 150 участников, из них уже задержаны 60 нарушителей. Они доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.