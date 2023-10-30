В Петербурге годовалый ребенок выпил пива и попал в реанимацию

Фото: istock / Marija Stepanovic
В Санкт-Петербурге на улице Политрука Пасечника годовалый ребенок выпил пиво, которое отец оставил на столе, и оказался в реанимации.
По данным телеграм-канала shot, ребенка в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи. 28-летняя мать рассказала прибывшим медикам, что ребенок чувствовал себя нормально, играл и хорошо ел. Спустя время ему становилось хуже и мать вызвала экстренную службу. Малышу диагностирован диагноз токсическое действие этанола.
Оказалось, что отец ребенка, работающий продавцом-консультантом в сети магазинов «Магнит», не допил бутылку пива и оставил ее открытой на кухне. Ребенок каким-то образом достал ее и отпил.
С мальчиком сейчас работают врачи. По факту инцидента проводится проверка.
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Оказалось, что отец ребенка, работающий продавцом-консультантом в сети магазинов «Магнит», не допил бутылку пива и оставил ее открытой на кухне. Ребенок каким-то образом достал ее и отпил.
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Алина Юрчак