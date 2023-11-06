В Петербурге ищут мужчину, который приставал к девятилетней девочке в самолёте

Фото: iStock/Dzurag
В Санкт-Петербурге разыскивают пожилого пассажира рейса из Сургута, который во время трёхчасового перелёта насильно делал массаж девятилетней девочке. Об этом пишет «Mash на Мойке».
После прибытия самолёта она рассказала об этом отцу, а тот обратился к сотрудникам аэропорта. Выяснилось, что пассажиру 80 лет, его местонахождение в настоящее время уточняется.
Читайте также:
Стрельбу в центре Москвы устроил чемпион Европы по боксу
SHOT: В Израиле одна из ракет «Железного купола» упала на жилые дома
В Бразилии на свиноферме нашли бункер с семью тоннами наркотиков
Диана Аванесян