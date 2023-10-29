В Петербурге куратора группы анонимных наркоманов обвинили в изнасиловании

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В Санкт-Петербурге куратор группы анонимных наркоманов обвиняется в изнасиловании 14-летней школьницы
РЕН ТВ пишет, что 28 октября отец девочки заявил, что 40-летний куратор группы анонимных наркоманов, который работает в реабилитационном центре, изнасиловал его 14-летнюю дочь. Со слов отца, изнасилование произошло в машине, которая была припаркована рядом со станцией метро «Рыбацкое». Надругательство произошло дважды 5 и 8 октября.
Полицейские ищут преступника.
Ранее сообщалось, что молодой человек из Белгородской области похитил, побрил налысо и изнасиловал свою бывшую девушку. По информации СМИ, 20-летний мужчина живёт в Старом Осколе.
На прошлой неделе он, вместе со своим знакомым, похитил свою бывшую 16-летнюю девушку. Мужчины подкараулили девушку на улице, силой затолкали в машину, а затем привезли домой, где привязали к батарее.
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Полицейские ищут преступника.
На прошлой неделе он, вместе со своим знакомым, похитил свою бывшую 16-летнюю девушку. Мужчины подкараулили девушку на улице, силой затолкали в машину, а затем привезли домой, где привязали к батарее.
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Мария Фирсова