В Петербурге лифт с двумя рабочими рухнул в шахту

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В Санкт-Петербурге технический лифт с двумя рабочими рухнул в шахту, сообщает 78.RU.
Инцидент произошел на улице Циолковского 9 в здании за бизнес-центром «Космос».
По информации СМИ, двео рабочих перевозили металлические конструкции в грузовом лифте. Трос оборвался и лифт рухнул в шахту. Сколько этажей пролетели мужчине в кабине - не уточняется.
В результате падения, рабочие получили серьезные травмы. Их экстренно госпитализировали, об их нынешнем состоянии пока ничего неизвестно.
Прокуратура Адмиралтейского района организовала доследственную проверку по факту происшествия.
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По информации СМИ, двео рабочих перевозили металлические конструкции в грузовом лифте. Трос оборвался и лифт рухнул в шахту. Сколько этажей пролетели мужчине в кабине - не уточняется.
Прокуратура Адмиралтейского района организовала доследственную проверку по факту происшествия.
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Евгения Парфентьева