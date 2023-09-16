В Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре

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Открытое горение в торговом центре на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступили, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу.
Ранее в сообщениях от ГУ МЧС, уточнялось, что пожар, охвативший площадь 1000 квадратных метров, возник на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Горело здание размером 40 на 50 метров. В 0:35 к этому пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС.
Для тушения пожара было задействовано 18 единиц техники и 62 человека из Регионального центра спасения и других служб, включая МЧС, где находилось 10 единиц техники и 39 человек.
По последним обновленным данным, пожар был успешно ликвидирован в 02:31, и продолжается работа по первому номеру.
По данным «Яндекс Карты», по адресу улицы Бухарестская, дом 47, расположены торговый центр и ресторан.
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Для тушения пожара было задействовано 18 единиц техники и 62 человека из Регионального центра спасения и других служб, включая МЧС, где находилось 10 единиц техники и 39 человек.
По данным «Яндекс Карты», по адресу улицы Бухарестская, дом 47, расположены торговый центр и ресторан.
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Артем Кузьмин