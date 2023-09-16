В Петербурге локализовали пожар в торговом центре

По информации из телеграм-канала ГУ МЧС по городу Санкт-Петербургу, крупный пожар, который произошел на улице Бухарестской, теперь локализован.
Ранее ГУ МЧС доложило о возгорании площадью 1000 квадратных метров в Санкт-Петербурге, затронувшем здание размером 40 на 50 метров. Пожару был присвоен второй номер 1БИС. На момент сообщения не поступило информации о пострадавших.
Согласно последним данным, пожар успешно локализован к 1.40 часам, и о пострадавших также не сообщается.
На ликвидацию пожара было отправлено 18 единиц техники и 62 человека из РСЧС, включая 10 единиц техники и 39 человек от МЧС.
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Согласно последним данным, пожар успешно локализован к 1.40 часам, и о пострадавших также не сообщается.
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Артем Кузьмин