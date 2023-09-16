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В Петербурге локализовали пожар в торговом центре

В Петербурге локализовали пожар в торговом центре на Бухарестской улице
16 сентября 2023, 02:20

По информации из телеграм-канала ГУ МЧС по городу Санкт-Петербургу, крупный пожар, который произошел на улице Бухарестской, теперь локализован.
Ранее ГУ МЧС доложило о возгорании площадью 1000 квадратных метров в Санкт-Петербурге, затронувшем здание размером 40 на 50 метров. Пожару был присвоен второй номер 1БИС. На момент сообщения не поступило информации о пострадавших.

Согласно последним данным, пожар успешно локализован к 1.40 часам, и о пострадавших также не сообщается.


На ликвидацию пожара было отправлено 18 единиц техники и 62 человека из РСЧС, включая 10 единиц техники и 39 человек от МЧС.

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Очевидцы публикуют кадры жуткого пожара в Петербурге
16 сентября 2023, 01:13

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Продолжает гореть ресторан на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы.
Петербуржцы делятся в социальных сетях фотографиями и видео кошмарного пожара.



Как сообщил один из местных жителей, возгорание началось на веранде здания, после чего огонь перекинулся внутрь.



Здание было уничтожено огнем в считанные минуты. Информации о пострадавших не поступало.


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В Подмосковье мужчина застрелил полицейского, уходя от погони
В Подмосковье мужчина застрелил сотрудника Госавтоинспекции, уходя от погони
16 сентября 2023, 00:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Подмосковье мужчина, пытаясь уйти от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента погиб сотрудник Госавтоинспекции, а нападавший был ранен и задержан. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Событие произошло вечером в пятницу на Таракановском шоссе. Полицейские из Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль без номеров, но водитель решил проигнорировать требования правоохранителей и предпринял попытку скрыться.

«В процессе преследования, в деревне Вертлино, автомобиль нарушителя был остановлен. Покидая транспортное средство, водитель внезапно произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в сторону одного из инспекторов ДПС. Полицейский, получив ранение, скончался. Его коллега, в ответ на нападение, использовал служебное оружие и ранил злоумышленника. Нападавший с ранениями был доставлен в больницу. Позже стало известно, что это житель Москвы, родившийся в 1970 году», — доложили в ведомстве.
Сейчас полицейские разрабатывают обстоятельства инцидента. Руководство областного главка выразило соболезнования родственникам и близким погибшего сотрудника и заверило, что им будет предоставлена необходимая помощь.

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Две девочки, пострадавшие на трассе «Скандинавия», остаются в больницах
Две пострадавшие в ДТП на трассе Скандинавия велосипедистки остаются в больницах
15 сентября 2023, 23:15

Фото: Минздрав МО

Еще одна девочка, пострадавшая в результате аварии с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области, была выписана из больницы, сообщили представители комитета по здравоохранению Петербурга в пятницу. Однако две девочки продолжают находиться на стационарном лечении.
Напомним, что ДТП произошло 7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия». Водитель тягача по неустановленным причинам столкнулся с легковым автомобилем Ford, который сопровождал группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. В результате столкновения легковой автомобиль затем наехал на велосипедисток. По данным полиции, две девочки погибли на месте, и еще двое пострадали. Официально подтверждено, что в аварии погибли два человека, а десять пострадали. Пострадавшие велосипедистки были спортсменками школы Олимпийского резерва из Сестрорецка.

Водителя грузовика, устроившего ДТП с велосипедистками, суд арестовал на два месяца. По последним данным, из больницы была выписана еще одна 15-летняя велосипедистка, доставленная бортом санавиации. Две другие пострадавшие девочки остаются в больницах и находятся в состоянии средней тяжести.

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#больницы
#всу
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Глава Роскосмоса Борисов назвал возможную причину аварии станции «Луна-25»
15 сентября 2023, 22:45

Фото: администрация г. о. Химки

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил предварительную причину неудачи миссии автоматической межпланетной станции «Луна-25». Станция могла разбиться из-за того, что акселерометр не передал необходимую для выключения двигателя информацию.
По словам Борисова, специальная комиссия рассматривает 16 возможных причин неправильной работы акселерометра. Выяснение причин аварии «Луны-25» планируют завершить в конце сентября, сказал глава Роскосмоса. 
 
«Луна-25», созданная на Научно-производственном объединении им. Лавочкина в Химках, стартовала 11 августа с космодрома «Восточный». Межпланетная автоматическая станция должна была совершить посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы.   

Станцию создали с использованием только российских элементов и последних открытий в области космического приборостроения. Она успела передать первые снимки лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л.
 
Однако 21 августа «Луна-25» прекратила своё существование из-за столкновения с поверхностью Луны. 

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#космос
#роскосмос
#луна
#наука
#авария
#химки
#подмосковье
#московская область
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В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
15 сентября 2023, 22:36

Фото: iStock/Diy13

В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Около 17.00 самолет экстренно сел между хуторами Краснокоротковский и Буденовский. Пилот был доставлен в больницу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ в экстренных службах. 

12 сентября бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал. В администрации Калачёвского района сообщили, что жертв и разрушений на месте падения Су-24 в Волгоградской области нет.

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#самолет
#пилот
#больница
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В посёлке Монино рухнула водонапорная башня постройки 30-х годов
15 сентября 2023, 22:35

Фото: Елена Катасонова

В посёлке Монино городского округа Щёлково обрушилась кирпичная кладка недействующей водонапорной башни. ЧП произошло на улице Авиационной между домами №5 и №7. Площадь обрушения составила 10 кв м, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.
Башня оцеплена, к ней никого не подпускают. Информация о пострадавших не поступала. Очевидцы сообщают о громком хлопке, который предшествовал обрушению. 
«Я живу в соседнем доме № 4. В момент хлопка был на балконе и почувствовал, как дом затрясся. Позже увидел у башни толпу народа, пожарных, полицию. Там обрушилась часть фасада, верхнее бетонное кольцо просто упало на землю. Считаю, что обрушение произошло от ветхости постройки», – поделился местный житель Владимир Шилко
Башня была возведена в 1930-е годы ХХ века. Она давно не используется и закрыта для посещения. В администрации муниципалитета приняли решение ближайшее время снести постройку. 

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В Нижнем Новгороде полицейские на патрульной машине сбили подростка на переходе

СК в Новосибирске проведёт проверку после травмирования новорождённого в роддоме

СК: В Реутове возбудили дело по факту травмирования четырёхлетней девочки в ТЦ
 

#монино
#чп
#мчс
#подмосковье
#московская область
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В Нижнем Новгороде полицейские на патрульной машине сбили подростка на переходе
15 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Нижнем Новгороде полицейские на патрульной машине сбили подростка на переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, авария случилась вечером 15 сентября на проспекте Гагарина. 

Предположительно, полицейские на патрульной машине сбили 14-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Правоохранители сразу же вызвали на место происшествия скорую помощь.

Подростка доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

«Действиям полицейского будет дана принципиальная оценка со стороны руководства ГУ МВД России по Нижегородской области, и он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», - прокомментировали ситуацию представители МВД.

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#нижний новгород
#дтп
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Публицист Станислав Белковский* включëн в список иноагентов
15 сентября 2023, 21:17

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Публицист Станислав Белковский* включëн в список иноагентов, об этом сообщили в Минюсте РФ.
По информации министерства, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также пропагандировал антигосударственную деятельность, направленную на формирования негативного образа РФ и дискредитацию СВО, а также распространял фейки.

Белковский* являлся колумнистом газеты «Московский комсомолец», участвовал в еженедельной программе «Белковский. Прямая линия» в качестве «главного специалиста» телеканала «Дождь»*, а также был автором еженедельной передачи «Время Белковского» на радиостанции «Эхо Москвы».

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*Является иностранным агентом

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#журналист
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СК в Новосибирске проведет проверку после травмирования новорожденного в роддоме
15 сентября 2023, 20:38

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Следственный комитет начал проверку в роддоме Новосибирска после информации о травмировании новорожденного.
Напомним, во время родов врачи начали вытаскивать мальчика руками. Медсестра дернула ребенка за ногу так сильно, что он ударился о железный поднос. В результате, у новорожденного диагностировали перелом тазобедренной кости, повреждение плечевого сплетения и тромбоз. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию представители СК.

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