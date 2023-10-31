В Петербурге мастер боевых искусств из ревности до полусмерти избил свою девушку

Фото: istockphoto/Paul Gorvett
В Санкт-Петербурге ревнивый мастер рукопашного боя до полусмерти избил свою девушку из-за того, что она танцевала с другим мужчиной. Теперь бойцу грозит до восьми лет лишения свободы.
Ночью 28-летняя Оксана решила съездить в ресторан Puberty, но не учла обостренного чувства ревности своего возлюбленного. Парень разозлился, что девушка не отвечает на его звонки, и поехал сразу в ресторан, где они до этого часто бывали вместе. Там он увидел, что Оксана танцует с другим мужчиной. Мастер рукопашного боя очень разозлился и начал скандалить. Охрана вывела их на улицу, и пара поехала домой.
Тут-то для девушки и началось самое страшное. Мужчина впал в полное неистовство, начал избивать ее руками и ногами, швырял о стену. Когда Оксана уже почти не могла двигаться, он ушел глушить злобу и ревность алкоголем. Избитая девушка утром обратилась к медикам. У нее были диагностированы множественные гематомы, перелом ребра, ушиб головного мозга, перелом височной кости и закрытую черепно-мозговую травму. Двое детей Оксаны, к счастью, во время избиения находились у бабушки.
Агрессивного ревнивца задержали. Сам парень рассказывал, что просто отталкивал девушку от себя, когда она на него набрасывалась. Возможно, она неудачно упала. Причем, судя по характеру повреждений, падала она неоднократно и часто — вниз головой. Мужчина в прошлом победитель армейских чемпионатов по рукопашному бою и международной олимпиады боевых искусств. Против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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Тут-то для девушки и началось самое страшное. Мужчина впал в полное неистовство, начал избивать ее руками и ногами, швырял о стену. Когда Оксана уже почти не могла двигаться, он ушел глушить злобу и ревность алкоголем. Избитая девушка утром обратилась к медикам. У нее были диагностированы множественные гематомы, перелом ребра, ушиб головного мозга, перелом височной кости и закрытую черепно-мозговую травму. Двое детей Оксаны, к счастью, во время избиения находились у бабушки.
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Александр Бойцов