В Петербурге мать отравила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля

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В Санкт-Петербурге мать напоила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля, сообщает 78.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел накануне в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Женщина лечила 12-летнего сына от простуды и, по ошибке, напоила его йодом.
В результате, мальчика доставили в больницу с химическим ожогом пищевода в состоянии средней степени тяжести.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, трое из них скончались. ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».
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Женщина лечила 12-летнего сына от простуды и, по ошибке, напоила его йодом.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, трое из них скончались. ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».
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Евгения Парфентьева