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В Петербурге мать отравила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля

16 октября 2023, 16:39
Фото: iStock/Visivasnc

Фото: iStock/Visivasnc

В Санкт-Петербурге мать напоила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля, сообщает 78.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел накануне в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Женщина лечила 12-летнего сына от простуды и, по ошибке, напоила его йодом.


В результате, мальчика доставили в больницу с химическим ожогом пищевода в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, трое из них скончались. ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».

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Мэр Тулуна Карих задержан по подозрению в мошенничестве
16 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/YakobchukOlena

Мэр города Тулуна задержан по подозрению в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По информации СМИ, Юрия Кариха заподозрили в аферах с недвижимостью во время переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также подтопленных территорий.

В настоящий момент Карих задержан на 48 часов, однако, уже завтра ему должны избрать меру пресечения. 

Отмечается, что ранее Кариха уже допрашивали по этому делу, но тогда он проходил в качестве свидетеля. 

Ранее в Москве задержали замруководителя одного из отделов Следственного комитета. Евгений Соснин подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия.

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#задержание
#мэр
#мошенничество
#недвижимость
#аварийное жильё
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«Бомба с сюрпризом»: Самолет посадили из-за подгузника, принятого за взрывчатку
NZ Herald: Самолет экстренно посадили из-за подгузника, принятого за бомбу
16 октября 2023, 15:45

Фото: istock / Takosan

Воздушное судно авиакомпании Copa Airlines произвело экстренную посадку после обнаружения подозрительного предмета на борту. Выяснилось, что экипаж принял использованный подгузник за бомбу. Информацию сообщает издание NZ Herald.
Рейс, следовавший из Панамы во Флориду (США), спустя полчаса после взлета вернулся обратно в аэропорт. Издание сообщает, что в одном из туалетов заметили предмет, похожий на взрывчатку ручной работы. Самолет развернули и обратно сели в аэропорту. Пассажиров высадили, а спецслужбы отправились проверять подозрительную находку. Выяснилось, что принятый за бомбу предмет оказался использованным подгузником для взрослых.  

Издание сообщает, что после проверки пассажирам разрешили вернуться на борт самолета, после чего он прибыл во Флориду на пять часов позже запланированного. Владельца подгузника установить не удалось.

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#проверки
#судно
#авиакомпании
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Пьяный россиянин устроил дебош на борту рейса Москва-Владивосток
16 октября 2023, 15:39

Фото: iStock/Diy13

Пассажир рейса Москва-Владивосток устроил дебош на борту и был снят с самолета, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, борт готовился вылететь из Шереметьево во Владивосток, однако, у нетрезвого пассажира были свои планы.

Он начал грубить своему соседу. Пожилой мужчина не выдержать и ударил хама по лицу. Экипаж принял решение пересадить пьяного дебошира на другой ряд, однако, он умудрился поссориться и с новым соседом.

В результате, любителя выпить перед полетом сняли с рейса. К счастью, самолет не успел отъехать от стоянки, и высадка неадекватного пассажира не стала проблемой. Тем не менее, вылет самолета был задержан.

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#шереметьево
#самолет
#мужчина
#москва
#алкоголь
#пьянство
#драка
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Боевика ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел беженцев в Мариуполе
ТАСС: Военный ВСУ получил пожизненный срок за расстрел 10 беженцев в Мариуполе
16 октября 2023, 15:33

Фото: istock / Sinenkiy

Суд в Донецкой Народной Республике вынес приговор 45-летнему военнослужащему ВСУ Леониду Онупко, который виновен в смерти десяти мирных жителей Мариуполя. Информацию об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры.
Мужчина приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

«Он признан виновным по п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)», — сообщили в ведомстве.
Напомним, весной 2022 года виновный был в числе военных, блокировавших эвакуацию мирного населения из Мариуполя. Так, по приказу Онупко были расстреляны 10 человек.

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#суд
#приговор
#убийство
#ук
#мужчина
#всу
#рф
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В Новой Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением шеи
16 октября 2023, 14:58

Фото: iStock/Motortion

В Новой Москве в районе СНТ Коммунарка-1 обнаружен труп женщины с перерезанным горлом. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«Около СНТ Коммунарка-1 в Новой Москве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас правоохранительные органы проводят работу по вычислению личности убийцы. Дело находится под контролем прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее также сообщалось, что тело известного художника и поэта 54-летнего Гавриила Лубнина с ножом в сердце обнаружили в его питерской квартире.

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#убийство
#уголовное коммунарка
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В Москве задержан замруководителя одного из отделов Следственного комитета
16 октября 2023, 14:50

Фото: iStock/Rawf8

В Москве задержали замруководителя одного из отделов Следственного комитета, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, заместитель руководителя одного из руководителей СК Евгений Соснин подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия.

Как отметили в 112, его задержание никак не связано со служебной деятельностью. 

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные в соцсетях видео, на которых неизвестные избивают прохожих в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что в городе орудует банда выходцев из Азербайджана, которые чаще всего нападают на горожан в торговых центрах и рядом со станциями метро.

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#москва
#следственный комитет
#задержание
#предприниматель
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В краснодарской школе на ученицу обрушилась штукатурка с потолка
16 октября 2023, 14:47

Фото: iStock/Aramyan

В краснодарской школе на ученицу обрушилась штукатурка с потолка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Уточняется, что девочка получила незначительные травмы, и после осмотра врачей она была отправлена домой. 

По информации от департамента образования, класс, в котором обрушилась штукатурка, закрыт, ученики переведены в другие кабинеты. В школе работают специалисты, которые разрабатывают план работ по восстановлению покрытия.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Санкт-Петербурга дети во время перемены бросили своего одноклассника на парту, в результате чего он получил серьёзную травму позвоночника. Первоклассник был экстренно госпитализирован. 

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#школа
#ученики
#травма
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В Брянске арестовали жителя Подмосковья за рингтон с маршем нацистской Германии
16 октября 2023, 14:22

Фото: iStock/BrianAJackson

Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Подмосковья за рингтон с маршем Третьего Рейха, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.
По информации суда, житель Московской области установил на входящий звонок своего мобильного телефона мелодию с военным маршем нацистской Германии. В Брянске подобное действия признали оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны.

Мужчину признали виновных по административной статье о публичной демонстрации нацистской символики и атрибутики. Ему назначили наказание в виде шести суток административного ареста.

При этом, по информации «РИА Новости», мужчину поймали, когда его телефон зазвонил в общественном месте. Нацистскую музыку услышали правоохранители арестовали его.

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#арест
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#подмосковье
#брянск
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Суд отправил в СИЗО экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» Хотина
16 октября 2023, 13:59

Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Замоскворецкий суд Москвы отправил в Следственный изолятор бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина. Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.
«Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на срок три месяца», — сообщил собеседник агентства. 
Напоминаем, Алексей Хотин является фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате в банке «Югра», у которого Центральный банк РФ отозвал лицензию в 2017 году. После чего Арбитражный суд Москвы признал «Югру» банкротом.

Кроме того, 18 июля 2023 президент банка «Югра» Алексей Нефедов отправлен в СИЗО из-за препятствования производству по делу о растрате более 23 миллиардов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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