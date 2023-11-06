В Петербурге Mercedes с беременной утонул в Неве, пока любовник курил

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Автомобиль Mercedes, где находилась 33-летняя медсестра, скатился в Неву и утонул, пока её любовник курил недалеко от места ЧП.
РЕН ТВ пишет, что женщина и её любовник решили заняться любовью в автомобиле на берегу Невы. Мужчина вышел покурить, автомобиль начал скатываться в реку вместе с женщиной.
По предварительной версии, причиной трагедии стало то, что мужчина не поставил автомобиль на ручник. Оказалось, что утонувшая женщина была медсестрой в одной из детских поликлиник в Невском районе. До своего дня рождения погибшая не дожила 4 дня. 78.ru пишет, что женщина была беременна.
Труп девушки извлекли из реки и направили в морг для установления точной причины смерти. Мужчина задержан и доставлен в отдел. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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«Он пытался остановить машину, но не смог и сам выскочил из тонущего Mercedes», – рассказал источник.
Труп девушки извлекли из реки и направили в морг для установления точной причины смерти. Мужчина задержан и доставлен в отдел. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Мария Фирсова