В Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 попыталась ограбить «Леруа Мерлен»

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В Санкт-Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 Светлана Сергеева вместе со спутником совершили попытку вывезти на машине из магазина «Леруа Мерлен» неоплаченные товары. Об этом пишет Телеграм-канал «Mash».
В публикации говорится, что пара на серебристом Range Rover попыталась вывезти из магазина неоплаченные товары. За рулём автомобиля, оформленного на Сергееву, находился мужчина.
Инцидент произошёл в «Леруа Мерлен» на Парашютной улице. Сотрудники строймаркета попытались заблокировать проезд внедорожнику собой и тележками, однако им это не удалось, и пара скрылась. Удалось ли им похитить что-либо из товаров не уточняется.
Муж Сергеевой при этом заявил в ходе телефонного разговора с журналистами, что не знает, где находится его жена, и не может с не2й связаться.
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Инцидент произошёл в «Леруа Мерлен» на Парашютной улице. Сотрудники строймаркета попытались заблокировать проезд внедорожнику собой и тележками, однако им это не удалось, и пара скрылась. Удалось ли им похитить что-либо из товаров не уточняется.
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Диана Аванесян