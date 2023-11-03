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В Петербурге москвичка обварила горячим чаем свою восьмимесячную дочь

03 ноября 2023, 08:34
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге к медикам обратилась 32-детняя москвичка. Она рассказала, что ее восьмимесячная дочь получила сильные термические ожоги.

Женщину и ребенка на скорой помощи доставили в больницу и сразу поместили в реанимационное отделение, сообщает «Фонтанка.ру». Выяснилось, что она с дочкой приехала из Москвы в гости к своим друзьям. Во время чаепития мать случайно опрокинула чашку с горячим чаем прямо на девочку, которую в это время держала у себя на коленях.

Медики диагностировали у ребенка термические ожоги правого предплечья, голени, бедра и груди 2-3 степени. Всего поражено около 10% тела. Врачи оценивают состояние малышки как крайне тяжелое. Матери, находящейся в шоковом состоянии, оказывают помощь психологи.

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Глава треш-блогеров Турал Мамедов задержан
«Ъ»: в Азербайджане задержали лидера группировки, избивавшей жителей Петербурга
03 ноября 2023, 07:05

Фото: istock / choochart choochaikupt

В Азербайджане задержали подозреваемого в организации нападений на прохожих в Санкт-Петербурге Турал Мамедов. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на главу азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагифа Мамишева.

Как сообщает собеседник агентства, Мамедова выдадут РФ после того, как уладят все процессуальные вопросы.

«Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен», – заявил Мамишев.
Напомним, что ранее на Мамедова возбудили уголовное дело в связи с регулярными нападениями на прохожих. В середине октября в Сети опубликовали видео, на котором несколько мужчин нападает на случайных прохожих на улицах Санкт-Петербурга, а также избивает их и оскорбляет.

Ранее Мамедов находился в международном розыске, в скором времени его депортируют в РФ по запросу российских властей в соответствии с конвенцией.

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#дело
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#рф
#избиение
#задержание
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War Zone: Боец ХАМАС совершил «сумасшедший» подрыв израильского танка «Меркава»
War Zone: Боец ХАМАС заложил бомбу в израильский танк «Меркава»
03 ноября 2023, 03:09

Фото: iStock/e-crow

Обозреватель Говард Альтман заявил, что боец ХАМАС в ходе столкновения в районе Газы Зайтун совершил «сумасшедший рывок» и «заложил бомбу» в израильский танк «Меркава». Об этом пишет The War Zone.
В публикации говорится, что на видео с нашлемной камеры, распространённое в социальных сетях, запечатлено, как боец ХАМАС вылезает из подземного укрытия и закладывает бомбу в «Меркаву». После этого ему удалось отбежать и выстрелить из гранатомета по танку.

«Боец совершает сумасшедший девятисекундный рывок к танку и устанавливает самодельное взрывное устройство, сделанное из реактивной гранаты от РПГ, на корпус танка рядом с задней частью его башни", — прокомментировал кадры Говард Альтман.



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#сша
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#израиль
#военные
#камеры
#видео
#кадры
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Полуторагодовалый ребенок погиб в результате падения с лестницы в Иркутской области
03 ноября 2023, 00:54

Фото: istockphoto/Apriori1

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Анатолию Ситникову предоставить информацию о продвижении уголовного расследования, связанного со случаем неосторожного причинения смерти ребенку. Об этом сообщили в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации в Telegram 2 ноября.
По информации ведомства, в настоящее время следственные органы Следственного комитета России по Иркутской области расследуют уголовное дело, в рамках которого рассматривается вопрос о возможном преступлении, предусмотренном статьей 109 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

Трагическое событие произошло 25 октября 2023 года, когда полуторагодовалый малыш случайно упал с лестницы, получив травмы при падении. Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где ему была поставлена диагноз черепно-мозговой травмы. Несмотря на усилия врачей, на следующий день ребенок скончался.

Анатолий Ситников получил указание регулярно информировать о ходе расследования и о любых новых фактах, связанных с данным делом.

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#диагноз
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Беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака
РИА Новости: БПЛА атаковали американскую военную базу Харир на севере Ирака
03 ноября 2023, 00:44

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Американская военная база Харир, расположенная в Эрбиле на севере Ирака, стала объектом атаки двух беспилотников, передает РИА Новости со ссылкой на источник в вооруженных силах Ирака.
Отмечается, что данные о возможных пострадавших в результате инцидента пока отсутствуют.

Представитель Пентагона ранее сообщил журналистам, что американские военные столкнулись с 23 атаками в Ираке и Сирии, использующими беспилотники и ракеты, за последние две недели.

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#сша
#эксперт
#военные
#данные
#ракеты
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В Харькове прогремел взрыв
«Страна.ua: В Харькове прогремел взрыв
02 ноября 2023, 23:28

Фото: iStock/3sbworld

Вечером 2 ноября в Харькове произошёл взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
В настоящее время подробности происшествия не приводятся. Местные власти не давали комментариев касательно ситуации.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

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#сво
#воздушная тревога
#украина
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Суд арестовал трёх обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН
ТАСС: Суд арестовал трёх обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН
02 ноября 2023, 23:09

Фото: iStock/artisteer

В Москве Замоскворецкий суд отправил под стражу трёх молодых людей по обвинению в попытке осуществить теракт в здании РУДН им. Патриса Лумумбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полякова А.А., Демина М.Д., Сергеева Д.Г.», — проинформировали в суде.

Предварительно, обвиняемые будут находиться в СИЗО до января 2024 года. Они обвиняются по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц).

Подробности уголовного дела в настоящее время не уточняются. Если молодых людей признают виновными, им грозит до двадцати лет лишения свободы.

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В Нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки

Бывшего ярославского депутата арестовали на два месяца за поджог ресторана
#суд
#поджог
#сизо
#рф
#арест
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В Нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки
02 ноября 2023, 22:19

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки, об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По информации следствия, 31 октября в Перевозском районе обнаружили труп 76-летней женщины в её доме. По подозрению в убийстве были задержаны ранее судимый 20-летний местный житель и его 15-летняя подруга. 

Задержанный признался, что залез в частный дом, чтобы погреться, а его пожилую хозяйку убил ножом и спрятал под тряпками. Подростка он пригласил переночевать в этом доме. На следующий день они были задержаны, девушку позже отпустили.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд удовлетворил ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

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#суд
#убийство
#уголовное труп
#пенсионерка
#нижний новгород
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UNRWA: В результате повреждения лагерей для беженцев в Газе погибли 23 человека
02 ноября 2023, 21:58

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате повреждения четырех лагерей для беженцев в секторе Газа погибли не менее 23 человек, об этом сообщили в UNRWA.
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) переоборудовало школы в секторе Газа под укрытия для граждан, которые остались без крыши над головой. Однако, непрекращающиеся израильские удары разрушили четыре из них за последние сутки. 

«Только за прошедшие 24 часа четыре укрытия БАПОР были повреждены в секторе Газа», - прокомментировали ситуацию представители агентства. 

За прошедшие сутки погибли, как минимум, 23 человека.

В БАПОР напомнили и об обстреле лагеря Джебалия. По последним данным там погибли 20 человек. При обстреле лагеря аш-Шати погиб ребенок.

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#школы
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#сектор газа
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#израиль
#обстрел
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В украинском городе Днепр задержали мужчину за прослушивание песен Лепса
02 ноября 2023, 21:06

Фото: iStock/BrianAJackson

В Днепре полиция задержала мужчину за прослушивание русской музыки, об этом сообщает «Страна.ua».
По информации СМИ, мужчина сидел в личном автомобиле с открытыми дверями. Из его колонок играла песня российского исполнителя Григория Лепса «Родина-мать».

Проходившие мимо полицейские возмутились поведением жителя Украины и задержали мужчину. За прослушивание русской музыки его привлекли к ответственности по статье о «мелком хулиганстве».

На Украине активно запрещают все, что связано с русским языком. В июне 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввоз книг из России и Белоруссии на территорию страны. 

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#музыка
#украина
#русский язык
#полиция
#хулиганство
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