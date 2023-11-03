В Петербурге москвичка обварила горячим чаем свою восьмимесячную дочь

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В Санкт-Петербурге к медикам обратилась 32-детняя москвичка. Она рассказала, что ее восьмимесячная дочь получила сильные термические ожоги.
Медики диагностировали у ребенка термические ожоги правого предплечья, голени, бедра и груди 2-3 степени. Всего поражено около 10% тела. Врачи оценивают состояние малышки как крайне тяжелое. Матери, находящейся в шоковом состоянии, оказывают помощь психологи.
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Александр Бойцов