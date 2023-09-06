В Петербурге мужчина полгода развращал школьницу с помощью шантажа

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В Санкт-Петербурге женщина рассказала полиции, что ее дочь полгода развращали с помощью шантажа, сообщает «Фонтанка».
В отделение полиции обратилась 62-летняя мать 15-летней школьницы. Она заявила, что некий мужчина на протяжении полугода совершал развратные действия в отношении ее дочери, угрожая ей распространить интимные видео.
Мать отметила, что точное имя насильника она назвать затрудняется, однако, предположила, что это 30-летний житель Владимирской области.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Мать отметила, что точное имя насильника она назвать затрудняется, однако, предположила, что это 30-летний житель Владимирской области.
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Евгения Парфентьева