В Петербурге мужчина с гранатой напал на подростков-фурри. 

Фото: istockphoto / ovbelov
В Удельном парке Санкт-Петербурга злоумышленник со страйкбольной гранатой напал на группу фанатов фурри, передает «Фонтанка» со ссылкой на одного из участников встречи.
Уточняется, что молодые люди решили устроить пикник и в какой-то момент заметили в парке мужчину в балаклаве. Вдруг мужчина выдернул чеку, после чего прогремел взрыв.
Преступник получил повреждение пальца, его задержали правоохранители. Мотив нападения выясняется.
Отметим, что фурри, это люди, которые увлекаются человекоподобными существами и животными.
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Дана Игумнова